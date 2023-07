Artistas chihuahuenses participarán en el festival suizo Cirque au Sommet

Un grupo de jóvenes artistas en diversas disciplinas que forman parte del Festival Internacional de Circo y Chou de México (Ficho), extensión Chihuahua, en esta quinta edición viajarán al continente europeo, del 3 al 13 de agosto, para participar en el Festival Suizo “Cirque au Sommet” como resultado de la visita de su director Greg Zavialoff en noviembre del 2022, gestionada por Blanca Franco, directora artística y de vinculación internacional de Ficho Chihuahua. El hermanamiento de estos dos festivales tiene como objetivo crear proyectos para desarrollar un sinfín de artes disciplinarias tanto en Suiza como en México, donde se incluye también la parte culinaria.

No hay duda que el talento local de Chihuahua se ha expandido a nivel internacional, muestra de ello son: Ricardo Miguel Martínez Rocha, músico reconocido y quien domina las percusiones y musicoterapia; Cristina Córdova Trevizo, una gran actriz, y también clown; Juan Pablo Góngora Reyes su fuerte es el baile y malabares; Raúl Enríquez Hernández, especialista en clown y malabares; Daniel Ernesto Franco Durán, director general de Ficho Chihuahua; Perla Rubí Gardea Zubía, a cargo de la producción Ficho Chihuahua; Carolina Córdova Álvarez, experta chef; y Luis Bizarro, director general del Teatro Bárbaro y gestor cultural.

Los artistas en mención fueron elegidos por su capacidad y dominio en cada una de sus áreas, quienes darán lo mejor de sí para dejar en alto el nombre de Chihuahua y México, y demostrarán que las disciplinas circenses y artes escénicas van mucho más allá de lo convencional, que los artistas chihuahuenses siempre están a la vanguardia y en constante aprendizaje por lo cual las técnicas que traen es lo contemporáneo.

En esta quinta edición se llevará a cabo el proyecto artístico “La Cantina”, que consiste en un intercambio cultural entre la ciudad de Crans Montana, donde se realiza el Festival Cirque au Sommet, la ciudad de Chihuahua y la ciudad de Sion en Suiza, derivándose en tres fases, donde hacen mancuerna estos dos festivales.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

La primera es un laboratorio de experimentación, que se desarrollará del 3 al 13 de agosto durante el Festival Cirque au Sommet; la segunda parte es la residencia de creación y presentación del 30 de octubre al 5 de noviembre durante el Festival Cuulinaria, y, asimismo, durante el Festival del Ficho del 6 al 12 de noviembre en Chihuahua; finalmente, en la tercera etapa se llevarán a cabo 12 representaciones en el Teatro Spot en Sion, Suiza.

Raúl Enríquez Hernández: “lo que tenga que ir a ver a otros lados, otras ciudades, poder hacerlo aquí y que crezca, que pronto pueda ver escuelas de circo, que empiece a crecer el gremio y se profesionalice, ya que es muy difícil, mucha gente lo ha dejado de lado porque es difícil vivir tal cual del arte, sin embargo, hay otros que nos hemos aferrado e ido creciendo siendo un referente nacional, me gustaría que fuera incrementándose año con año y que volvieran festivales que han desaparecido.

“También realizar mucho trabajo social en las comunidades llevar una clase de malabar y un espectáculo, donde los niños se quedan fascinados y se deja esa espina sembrada en ellos y en un futuro puedan ser malabaristas, payasos o acróbata, y ahora con esta oportunidad de ir a otro continente vamos con esa expectativa como esponjita para absorber todo”, indicó

Perla Rubí Gardea Zubía: “yo formo parte del comité de Ficho, mayormente me encargo del contacto con los artistas nacionales y locales, y de los foros, en esta ocasión somos nosotros los que vamos en representación en este festival, pero el día de mañana serán otros, pero lo importante es que no caiga y que no desistamos de dejar de hacer circo, yo no soy artista de circo, soy actriz de teatro, pero desde que conozco el circo me encanta y su esencia, ya que me abraza, el circo es mucha comunidad y siento que lo que está pasando ahora de ir a Suiza con esta oportunidad, es eso llegar a conectar con otras personas que también saben hacer comunidad, el pretexto es el circo pero la finalidad son las artes, la comunicación y la humanidad.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

Nace Ficho

El Festival Internacional de Circo y Chou de México fue fundado en el 2011 en la ciudad de Guadalajara por el artista César Barrios y su compañía Cabaret Capricho, siendo un festival bianual en el 2017 celebró su cuarta edición, en la cual fue invitada la artista chihuahuense Blanca Franco para representar un extracto de su espectáculo Bordeless, creado en Francia.

Seguido a esta invitación, la artista del Estado Grande, imaginó realizar una extensión de Ficho en la ciudad de Chihuahua, dos años de preparativos dieron lugar a la primera edición Ficho Chihuahua en el 2019, esto gracias a patrocinadores locales.

Programa

Los eventos a desarrollarse dentro de las tres etapas son: cena cabaret que forma parte de la fase dos del proyecto “Cantina” en colaboración con el Festival Cirque au Sommet de Suiza y Ficho Cuulinaria; presentación de números de circo contemporáneo, los espectáculos: “Lontano”, “Quiero ser payaso”, “Bruta”, “Ternura y chocolate”, “Huellas”, “Stek” y “Jam + concierto Jazzteño”; además de un “Encuentro de 4 festivales Cirque au Sommet Suiza/Utopistes Francia/Ficho Guadalajara-Cuu/ Les Toiles dns la ville Francia/; un taller “Dramaturgia en movimiento”; siendo las sedes los recintos culturales: Teatro de la Ciudad, Teatro Bárbaro, Parque Corredor Homero, Quinta Gameros, Facultad de Arte; y finalmente la clausura en Palacio de Gobierno.

Como te darás cuenta hay diversión para chicos y grandes y conforme se vayan acercando cada uno de los eventos artísticos te informaremos los horarios de cada uno de ellos, así como confirmando las sedes donde se llevará a cabo, para que disfrutes del talento local que se enriquece con estos proyectos, artistas que demostrarán su talento en cada una de sus áreas que dominan.

Dato: los organizadores hacen una atenta invitación a empresas y patrocinadores para que se sumen al proyecto

Artistas:

Ricardo Miguel Martínez Rocha, cantante, músico terapia y percusiones

Cristina Córdova Trevizo, actriz, clown

Juan Pablo Góngora Reyes, bailarín, malabares

Raúl Enríquez Hernández, clown y malabares

Carolina Córdova Álvarez, chef

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo Chihuahua

Comité Ficho e invitado:

Daniel Ernesto Franco Durán, director general de Ficho Chihuahua

Blanca Ivonne Franco Durán, directora artística y de vinculación internacional

Perla Rubí Gardea Zubía, producción Ficho Chihuahua

Luis Bizarro, director de Teatro Bárbaro y gestor cultural