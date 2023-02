Ballet Folclórico Yaocuauhtli deja en alto a México en Australia

La música mexicana ya es conocida en los cinco continentes gracias al Ballet Folclórico Yaocuauhtli de Chihuahua, quienes se presentaron en Australia en el Festival Nacional de Canberra, dejando el nombre de México y Chihuahua en todo lo alto, recibiendo también un mensaje positivo de la asistente del embajador de México en Australia, llevándose los aplausos del público de las diversas naciones que se encontraban presenciando el espectáculo.

El director del ballet, Óscar Luévano, indicó que es la primera vez que se da a conocer un grupo de la República Mexicana en este evento, y su presencia se debe a la invitación que les extendieron los organizadores de este espectáculo, por lo cual se prepararon con un show 40 minutos donde demostraron la riqueza musical de varios estados del país con diferentes bailes, junto a ellos viajó el mariachi dando realce significativo y causando entusiasmo en cada uno de los números musicales que acompañaron al grupo de ballet.

Turismo Chihuahua participa en Misiones Culturales Rurales en Colima

“Óscar, he estado viendo los videos y las fotos que me han enviado diversas personas que los vieron, increíble, me cuentan que estuvo espectacular, que se llevaron el show, me encanta estoy súper orgullosa de ustedes, ni los conozco, pero estoy orgullosísima, sé que lo hicieron increíble, todo el esfuerzo que hicieron para estuvieran ahí, me hubiera encantado conocerlos a todos en persona, me encantó”, fue el mensaje por parte de la asistente del embajador de México en Australia.

Es de señalar que el Festival Multicultural Nacional se encuentra celebrando su 25 aniversario en este 2023, donde se festeja la diversidad cultural de Canberra; es un convivio comunitario gratuito que comenzó en la década de 1990 y creció hasta convertirse en un evento que refleja más de 170 nacionalidades únicas que componen la población de Canberra.

Se lleva a cabo durante tres días y cuenta con el apoyo del gobierno de ACT (Territorio de la Capital Australiana); asimismo, los eventos son organizados por grupos de la localidad y negocios privados, y conmemoran la diversidad en la música, la danza, la comida y las artes creativas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La historia del ballet nace en el año 2011, cuando se inició un proyecto de formar un grupo de danza para realizar presentaciones internas y una escolta, el cual fue integrado por alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Foto: Cortesía | Óscar Luévano

En la actualidad forman parte de este ballet alumnos de otras facultades, así como de diversas instituciones, quienes al sumar esta nación han tenido la fortuna de visitar 17 países en los que han estado llevando la música de México.

Los integrantes de este proyecto artístico lo hacen por amor al arte, ya que ellos mismos solventan sus gastos tanto de vestuario, hospedaje, viaje y viáticos, y todo lo que conlleva estar presente en un evento de esta magnitud.