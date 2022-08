Blanca Rentería y Andrés García reciben el Premio Indígena Literario “Erasmo Palma 2022”

Hoy se llevó a cabo la entrega del Premio Indígena Literario “Erasmo Palma 2022” en el salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno, donde Blanca Gregoria Rentería Galaviz resultó ganadora en la categoría Oral, terma que se abrió por primera vez en esta edición; asimismo, Andrés García Carrillo se alzó con el primer lugar en la categoría Escrita con su obra “Rarámuri olímpico nawánali” (Sueño olímpico ralámuli).

Blanca Gregoria Rentería Galaviz, hablante del idioma o’oba (pima), originaria de El Kipor en el estado de Sonora, pero con residencia en la ciudad de Cuauhtémoc, expresó: “Estoy muy contenta de estar en esta ocasión aquí, les cuento un poco de cómo fue mi experiencia al participar con esta obra, tenía dos años posponiéndolo, lo había escrito, pero no me gustaba lo que tenía redactado, al último me animé a grabar las historias que contaban mis abuelos, las cuales no han sido escritas, me gusta que mis hijos y sobrinos, que son las generaciones que vienen, las escuchen, ¿por qué?, porque ellos son los herederos de nuestra lengua, tradiciones, cultura, ellos más adelante van a sentirse orgullosos como yo de ser un pima”.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Por otro lado, Andrés García Carrillo tomó la palabra para informar: “Desde niño yo con mis hermanas y hermanos corríamos desde la comunidad hasta la escuela, por eso escribí este libro, un hermano que está aquí presente, Camilo, logramos el sueño de estar en los Juegos Olímpicos en el 2020, y somos tarahumaras, muchas gracias a todos”.

El presídum estuvo conformado por: Jesús Manuel Palma Batista, representante de la familia Palma; Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura; y Gustavo Palacio Flores, jefe de la Unidad Regional Chihuahua de Culturas Populares Indígenas y Urbanas.

El galardón rinde homenaje y reconocimiento a Erasmo Palma Fernández, escritor, traductor, pintor, músico, compositor y promotor de la cultura ralámuli, destacado también por fundar en 1975, el coro del Internado de Niñas Indígenas de Norogachi, y en 1983 el coro Sewá Sewáarame (Flor que florece), con el que se presentó en diversos recintos de las ciudades de México y de Nueva York.