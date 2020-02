Cada vez más cerca Stryper en concierto

Stryper llega con su “History tour” a Chihuahua interpretando todos sus éxitos, viernes 21 de febrero, Gimnasio Rodrigo M. Quevedo, a las 20:00 horas.

Establecida en el sur de California en 1983, la banda cristiana de heavy metal continúa compartiendo su mensaje positivo y su energética presencia en el escenario con seguidores apasionados en todo el mundo.

Desde su inicio hace más de 30 años, los miembros fundadores se han mantenido fieles a sus convicciones más profundas, alejándose de “los caminos del mundo” y siguiendo sus corazones.

Con éxitos como “Calling on you” y “Always there for you”, sus ventas mundiales superan los 10 millones. A ello suman uno de los álbumes de rock cristiano más exitosos de todos los tiempos, “To hell with the devil”, multiplatino en 1986, y la distinción única de ser la primera banda en la historia en colocar dos canciones en el Top 10 de MTV con “Free” y “Honestly”.

Su History Tour estará en febrero en Orlando, Cozumel, Houston, Dallas, San Antonio, CDMX, Chihuahua, Monterrey y Guadalajara.

Compra tus boletos en www.boletito.com . Zona preferente 1,175 pesos, VIP 1,752, General 887. Más información en redes sociales: Stryper Chihuahua.





