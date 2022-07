Chihuahuenses en festival de bandas

El director de orquesta chihuahuense Ricardo Iván Guzmán Terrazas, quien está al frente de la Orquesta Sinfónica con Causa, fue seleccionado para formar parte del “Curso Internacional de Dirección de Bandas de Viento”, que se llevó en Puebla, impartida por el maestro y director de orquesta Luis Manuel Sánchez Rivas, quien actualmente es el director de la Ópera de Bellas Artes de la Ciudad de México y director de la Banda Sinfónica de la Facultad de la Universidad Autónoma de México.

Ricardo Iván Guzmán Terrazas, director de orquesta chihuahuense, está al frente de la Orquesta Sinfónica con Causa, fue seleccionado para formar parte del “Curso Internacional de Dirección de Bandas de Viento / Foto: Cortesía | Ricardo Iván Guzmán

De igual manera, el trombonista Alejandro Ramírez Ochoa, egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue elegido para conformar la “International Symphonic Band”, dirigida por los directores seleccionados del Curso de Dirección, asimismo, Alejandro en su estadía tomó cursos de perfeccionamiento del instrumento con el profesor Carlos Meza.

Cabe resaltar que dicho encuentro se llevó a cabo del 11 al 16 de julio en la ciudad de Puebla y culminó con un concierto de gala el pasado sábado donde se estrenaron en México más de nueve piezas de diferentes compositores de la Banda Sinfónica.

Alejandro Ramírez Ochoa, trombonista egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue elegido para conformar la “International Symphonic Band” / Foto: Cortesía | Ricardo Iván Guzmán

Ricardo Guzmán expresó que el asistir a este encuentro no hubiera sido posible sin el apoyo de la Banda Sinfónica Ad Libitum, del Instituto Chihuahuense de la Juventud, así como de las regidoras Graciela Rojas, Raquel Bravo, Diana Acosta y a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. En su estadía tuvo la oportunidad de dirigir la obra “Give Us This Day”, del compositor David Maslanka, palabras que provienen del Padre Nuestro, sin embargo, el compositor se basó en un libro budista que habla de cómo el ser humano debe de encontrarse a sí mismo.

Antes de comenzar la obra Ricardo dedicó la pieza al músico, cornista y gran ser humano que perdió la vida debido al Covid-19: Joaquín Nabor.

Ambos artistas comentaron sentirse emocionados y orgullosos de representar a Chihuahua en dichos encuentros, así como el haber sido seleccionados entre cientos de candidatos, dejándoles una extraordinaria experiencia e incrementado su currículum artístico.