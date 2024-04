El cineasta chihuahuense Emilio Espino realiza el cortometraje "Nuestra sangre"

El cineasta chihuahuense Emilio Espino Mendoza, después de su gran éxito que tuvo con su cortometraje “Leviatán”, que se estrenó el 15 de julio del año pasado, ahora se encuentra en la nueva filmación de su siguiente proyecto del séptimo arte que se titula “Nuestra sangre”, indicando que posiblemente se estrene en este 2024, sobre este trabajo el joven habló con este medio de comunicación sobre la sinopsis y de las satisfacciones que le ha dejado “Leviatán”.

“Actualmente me encuentro en la grabación de mi nuevo cortometraje titulado “Nuestra sangre“, que es una historia dentro del western, pero al mismo tiempo hace un guiño y referencia al cine mexicano, ya que se trata de una historia de época a finales de la Revolución, 1920, la historia es de un hombre que busca salvar la vida de su hijo a través del desierto, pero que a su vez, está siendo perseguido por una figura misteriosa que desea arrebatar la vida de su hijo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Este cortometraje está siendo producido gracias a que fui beneficiario del estímulo Eká 2023, y la grabación inició en enero de este año, hemos estado filmando en diferentes poblados del estado, entre ellos Carichí, Guachochi, y Santa María de Cuevas que se encuentra en el municipio de Belisario Domínguez, asimismo, en esta ocasión, se trabaja con nuevo talento de la industria, entre ellos el protagonista de la historia que es Víctor Palacios, quien es maestro actualmente en la Facultad de Artes de la UACh.

“Comparte protagónico con Adrián Torres, quien es actor y escritor, también ha tenido algunas participaciones en varios cortometrajes como en teatro; de igual manera, se encuentra Gerardo Castañeda, actor veterano de teatro con más de 20 años de experiencia, siendo éste su primer trabajo cinematográfico, así como Rubén Juárez, también es su primer proyecto en cine, estos cuatro actores vienen formando el cast de este cortometraje ‘Nuestra sangre’, esperando se estrene este año por supuesto en la ciudad de Chihuahua, y también en los diversos poblados en que estuvimos, ya que las personas de cada lugar nos dieron la accesibilidad para poder grabar.

“Por otro lado, hablando de mi proyecto ‘Leviatán’, el cual se estrenó el 15 de julio del año pasado, he tenido la oportunidad de proyectarlo fuera del estado, como fue en el Museo de Arte de El Paso, Texas, donde me invitaron por parte de la Secretaría de Cultura, donde estuvieron también otros cortometrajes locales.

Foto: Cortesía / Emilio Espino

“De igual manera destacó en la ciudad de Cuauhtémoc, este año donde fui invitado por el colectivo Cocine, el cual está formado por jóvenes que proyectan ciclos de cine cada miércoles en el Teatro de Cámara y debido a su aniversario citaron a varios cineastas para que presentaran sus cortometrajes de diferentes partes del estado, donde tuvimos la oportunidad de conversar, compartir ideas, y de qué es el cine para nosotros y hasta dónde queremos que llegue el cine del estado hacia afuera.

“Así que me ha sido un sentimiento de extrañeza acerca de cómo lo que viene formulándose en mi cabeza hace tres años, verlo en pantalla y poder compartirlo con otras personas es una enorme satisfacción de cómo se puede concretar lo que uno tiene en su cabeza hacia algo físico, tangible, en este caso cómo ‘Leviatán’ ha impactado en muchas personas en las salas y fuera de ellas, como mi vida y todos los que estuvieron involucrados en ella, quienes experimentaron una producción de cine más profesional y hasta la fecha he recibido buenos comentarios.

Cine Anthony Quinn: el único mexicano que ha ganado un Oscar como mejor actor es chihuahuense

“También he recibido varias distinciones desde su estreno, destaco tres reconocimientos, dos de ellos fueron selección oficial dentro del Festival Estocolmo 2023 y este año otro en un festival de Roma, Italia; también el Festival Alternativo de Cine en Toronto, Canadá, donde recibí el premio a mejor dirección en la temporada de Primavera 2024, son de mis logros más grandes como cineasta a la fecha”, dijo feliz y emocionado Emilio Espino.

Con su experiencia y conocimiento en este arte, se le cuestionó ¿qué elementos considera que debe tener una película para que capte la atención del cinéfilo?: “Creo que una película debe de componer un balance entre el entretenimiento y tener un mensaje qué decir, ya que el cine es muy vasto y encontramos todo tipo de películas, como las que son de meramente entretenimiento, o que llevan un tema a tratar, cada quien tiene su respectivo público, para mí como director me gustaría encontrar ese balance entre ambos para que pueda llegar a más personas”.

Con respecto a ¿cómo se considera como director y escritor?, señaló que todavía es temprano para describirse como tal, que va más allá de su opinión, sin embargo, “creo que con las personas que he trabajado podrían describirme mejor, seguramente en lo que sí podemos concordar es que soy muy exigente, o hasta llamarme perfeccionista para hacer las cosas, pero simplemente me gusta ser metódico en lo que hago ya que siento que todo esfuerzo que haga dentro de mi profesión va hablar bien de mí a futuro, de cómo la gente va a percibir mi esfuerzo en su momento, eso es lo que me guía para hacer el esfuerzo máximo en la dirección y escritura de mis proyectos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Finalmente, dio su concepto qué significaba el cine para él: “Mi apreciación o entendimiento de lo que es el cine sigue reformándose y adaptándose mediante mis experiencias, pero actualmente yo considero el cine como esa herramienta de expresión de acerca de cómo percibimos la realidad, emociones, lo que llegamos a pensar de todo tipo de temas

“Es la herramienta más poderosa de reflexión, comunicación acerca de lo que representa esa persona en ese punto de partida, cómo también es un arte que va evolucionando constantemente y es el más completo para mí, ya que es un compendio diferente de artes como fotografía, pintura, actuación y todo va ligado al cine por lo cual se me hace más poderoso”, indicó.