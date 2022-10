Patricia Balderas busca motivar la colaboración femenina con “Ahora que estamos juntas”

MORELIA. Eliminar la idea de que entre mujeres se hacen daño, que existe siempre una competencia por demostrar ser las mejores en cualquier rubro, incluso que no pueden ser amigas por una supuesta envidia que se pudiera generar entre el género es el objetivo del documental Ahora que estamos juntas, de Patricia Balderas.

A través de su trabajo, la cineasta de 39 años refleja los logros que pueden alcanzar las mujeres si trabajan juntas, incluso que con la fuerza de todas es posible generar un cambio en el comportamiento del género masculino.

El proyecto surge a partir de un taller que tomó la directora en 2015, su objetivo inicial era reflejar cómo el acoso y el abuso sexual son violencias que sufren las mujeres en el espacio público, a plena luz del día, sin embargo, este camino se tornó en un viaje de reflexión personal y colectiva.

“Es muy complicado cuando hablamos de acoso sexual callejero y abuso porque se tiene muy normalizado. A las mujeres nos enseñan a aguantarnos, a callarnos, a no alzar la voz, nos educan para ser muy amables con todo mundo, condescendientes, toda esta programación que tenemos desde chiquitas que, cuando queremos transformarlas en otra cosa, que implique poner límites, reaccionar a una violencia es complicado porque ya tienes una visión del mundo y de ti misma.

“Con este documental aprendí que todas las mujeres activistas que luchan, que vemos súper fuertes todo el tiempo y que generan esta imagen de mujer súper ruda, detrás de eso hay una vulnerabilidad, también sufren, tienen un buen de problemas, tienen dudas, son personas que necesitan cariño, afecto, como todas las personas, pensamos que pueden ser muy frías por traer esta fortaleza, pero más bien es que mantener esta lucha puede ser muy complicado, por eso es importante estar juntas”, afirmó Balderas en entrevista.

Este documental compite en la edición número 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia, mismo que se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre.

Tommy Castro Martínez, Karen Condés, Diana Alva, Cerrucha, Josefina Millán, Ana Laura Velázquez Moreno, María Fernanda H. T., Jocelyn Ramírez López, Aida Cerda Cristerna son algunas de las que forman parte del elenco del audiovisual.

La historia también expone ese sentimiento de impotencia cuando las mujeres son víctimas de algún abuso o acoso, incluso cuando se juzga a otra mujer por no responder como la juzgadora cree pertinente.

“Reaccionar a mis agresores ha sido complicado. Es difícil porque yo, antes, no me defendía, yo era la típica persona y mujer que se enojaba, me daba coraje, pero me paralizaba el miedo, conozco a estas mujeres y me enseñan que necesitamos actuar, enfrentar, considerando los riesgos, claro, porque hay momentos donde no te conviene actuar por tu propia seguridad”, expresó.

Balderas espera que con este documental se pueda generar conciencia sobre este tema y aportar un granito de arena para un cambio.

“Para sostener una lucha, evidentemente, histórica, necesitamos unas de otras para generar una transformación real. Entre más seamos y nos organicemos, podremos hacer una transformación más rápida.

“Necesitamos vernos como personas fuertes, pero con una vulnerabilidad. Hay que romper estas ideas de que mujeres juntas ni difuntas, que no podemos ser amigas, eso es algo que nos han vendido, que nos han enseñado desde chavitas y son cosas que podemos transformar, sí podemos ser amigas de otra mujer, sí podemos generar cosas juntas, sí podemos tener relaciones de amor entre mujeres”, concluyó.