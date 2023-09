Concierto “Gamer Sinfónico” en el Teatro de los Héros cautiva a los chihuahuenses

El concierto “Gamer Sinfónico” se llevó las palmas de los chihuahuenses en el Teatro de los Héroes, recinto que estuvo a su máxima capacidad gracias a los seguidores de los videojuegos quienes no dejaron pasar la oportunidad de escuchar diversos temas de éstos que llegaron a jugar en su infancia y que todavía continúan vigente a través del internet y esta noche volvieron a estar presentes a través de la OFECh y la Asociación Filarmónica de Chihuahua.

Durante el desarrollo del evento, donde participaron más de 60 músicos, solistas y coro en vivo, los artistas, integrantes de la orquesta y filarmónica deleitaron a los asistentes con un selecto programa de canciones, quienes estuvieron dirigidos por el maestro y director Alejandro Rico.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Es de mencionar que desde temprana hora empezaron a llegar cientos de fans, muchos de ellos, indicaron, en su niñez se divirtieron con los videojuegos The Secret of Monkey Island, Super Mario Bros. 3, Pokémon Oro/Plata, Resident Evil 2, Pacman, Galaxy Game, entre otros, que estaban ahí con la esperanza de escuchar esa música que los llenaba de adrenalina al escucharla en el pasado, expresaron.

Cabe recordar que este evento tuvo causa social donde se benefició a más de 3 mil estudiantes a través de conciertos didácticos gratuitos que se presentaron, de igual manera, este día, pero en la mañana, así como mil más en esta función.

Una parte del boletaje se puso al público en general con el fin de recaudar fondos para apoyar a las y los integrantes de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, así como algunas de las actividades que llevan a cabo durante el año 2023.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Durante la presentación estuvo una pantalla gigante arriba del escenario donde el público podía visualizar algunos videojuegos, mientras la OFECh interpretaba la melodía de cada uno de ellos, logrando los aplausos de los asistentes en cada una de las canciones quienes no dejaron pasar la oportunidad de tomar videos cortos del evento.

Los chihuahuenses salieron satisfechos y complacidos con este espectáculo, cumpliendo así las expectativas como ha sido en cada uno de los que han llevado a cabo a lo largo de la existencia de este proyecto, un ejemplo de ello es la edición pasada que fue en el mes de marzo pasado donde el programa consistió con las composiciones: El programa se desarrolló con las siguientes melodías: Classic Video Games Medley, Gerudo Valley, Halo Trilogy Medley, Kirby's 20th, Anniversary Medley, Liberi fatali, Luigui's Mansion, Megaman Medley, One Winged Ange, Pokemon Medley, Super Mario 64 Symphonic Suite, Lifelight, Super Mario Bros Medley, The Legend of Zelda 25th Anniversary y Donkey Kong Country Symphonic Suite.