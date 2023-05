¿Lo has escuchado? Así suena el corrido de Chihuahua en rarámuri

Chihuahua, México - El "Corrido de Chihuahua" es una pieza central en nuestra cultura popular. Dada su importancia, es natural que exista en los idiomas más hablados del estado, además del español. Así que se han creado varias versiones en el idioma de los rarámuri, el pueblo originario del estado con mayor número de hablantes.

Aunque existen diversas versiones en rarámuri del El Corrido de Chihuahua destaca por su cuidadosa elaboración la versión elaborada por Artemio Moreno Espino, un talentoso maestro originario de Norogachi y Pawichique, en Guachochi, Chihuahua.

Cultura "Piedras hambrientas": La leyenda rarámuri de criaturas que devoran el alma

Esta traducción fue revisada por otros hablantes de la lengua, quienes trabajaron en conjunto para pulir los versos. Ellos son la maestra Carmen Luz Moreno González, de la comunidad de Pawichique, y Enrique Juárez Palma, nacido Kwechi, así como Azucena Moreno González, hablante también de la comunidad de Pawichique.

La interpretación del Corrido en rarámuri estuvo a cargo de los talentosos músicos Paurake Mantarraya y Afrorraramuri, quienes dotaron a la canción de un aire auténtico y desenfadado, que nos recuerda la riqueza cultural y lingüística de la región.

El Corrido de Chihuahua en rarámuri

Chave sinewi chokichi

Ralamuli bachabe kosebali

E chiguite gena Chihuahua

Ralamuli gawiwala ju





Ne semati Chihuahua





Wegara semati koju

Ralamuli kawi wala ko

E chiguite wika pagotame

Ena chimi basarowa





Ne semati Chihuahua





Neje ko abela e yenali

Omana kahuichi basalowa

Abela bichi walijuku

Ne semati ju Chihuahua

Ne semati Chihuahua





We kara semarika noka

Tamuje raramuri ko

Mapu ari ta ree

Ari mapu ta omawa

Ne semati Chihuahua

Traducción al español de la versión en rarámuri

Los raramuris fueron los primeros

que llegaron aquí

desde más antes

y por eso el estado de Chihuahua

es de los Raramuris.





¡Está muy bonito Chihuahua!





El mundo de los Tarahumares

es muy bonito

y mucha gente viene a pasearse.





¡Está muy bonito Chihuahua!





Yo he ido a pasear

a muchos lugares

y es cierto

está muy bonito Chihuahua.





¡Está muy bonito Chihuahua!





Nosotros los tarahumares

hacemos el bien

cuando jugamos

y cuando hacemos fiesta.





¡Está muy bonito Chihuahua!





El "Corrido de Chihuahua" en su versión en idioma rarámuri es una joya que destaca por la armonía y alegre sonoridad. La importancia de que existan estas versiones, no sólo es meramente artística, sino que también simboliza la coexistencia equitativa que puede existir entre los pueblos originarios y las comunidades del México mestizo de herencia cultural occidental.

Chihuahua ¿El Cerro Grande está lleno de agua? De dónde viene este mito de la ciudad de Chihuahua

La importancia del Corrido de Chihuahua

Fue escrito por Pedro de Lille y con la melodía compuesta por Felipe Bermejo, originario de San Buenaventura, Chihuahua, esta canción se ha convertido en un verdadero emblema para la región, equiparándose en popularidad a "La Marcha de Zacatecas".

Este corrido es una descripción poética del estado, evocando lugares icónicos como Parral, reconocida ciudad minera; Majalca, un paraje natural protegido al norte de Chihuahua; Villa Ahumada, famosa por el delicioso queso asadero; y la ciudad de Chihuahua, donde se hace referencia al antiguo y noble Real, ya que uno de los primeros nombres de la ciudad fue San Felipe el Real de Chihuahua. Además, el corrido menciona el "valle", refiriéndose al Valle de San Buenaventura, famoso por su destacada producción de manzanas, al igual que las regiones rurales circundantes.

El "Corrido de Chihuahua" no solo es una canción, sino un símbolo de identidad que enaltece la riqueza cultural y geográfica de la región. Esta canción es un recordatorio constante de la historia y las raíces que moldean la identidad de los chihuahuenses, y continúa siendo una fuente de inspiración y cohesión social.

Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral

Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar

¡Qué bonito es Chihuahua!

Eres mi tierra norteña, india vestida del sol

Brava como un león herido, dulce como una canción

¡Qué bonito es Chihuahua!

Para valientes mi tierra, para manzanas el valle

Asaderos Villa Ahumada, y de la sierra la carne

¡Qué bonito es Chihuahua!

Lindas las noches de luna alegradas con sotol

Que por allá por la Junta me paseaba con mi amor

¡Qué bonito es Chihuahua!

Las ferias de Santa Rita del noble y viejo Real

Que tienen sabor añejo y alegría tradicional

¡Que bonito es Chihuahua!

La Cascada Basaseáchic es lluvia de plata

Que por allá por las tardes me paseaba con mi chata

¡Qué bonito es Chihuahua!

Y esas liebres orejeras y los pinos de Majalca

Y el gran ganado llamado, cara blanca de Chihuahua

¡Qué bonito es Chihuahua!

Ya me voy ya me despido, no se les vaya a olvidar

Pa' gente buena Chihuahua que es valiente, noble y leal

Cultura ¿Quién fue Teporaca? El héroe que unió a los rarámuri contra la invasión española

Foto Cortesía Secretaría de Cultura

Preservemos la lengua rarámuri

En el noroeste de México, pero principalmente en Chihuahua se cuenta con un tesoro lingüístico que ha resistido el paso del tiempo y continúa siendo hablado por alrededor de 100 mil personas: el idioma rarámuri, también conocido como tarahumara.

A medida que el mundo avanza hacia la homogeneización cultural, es crucial que tomemos conciencia de la importancia de preservar las lenguas indígenas, como el rarámuri, que son un tesoro invaluable de nuestra identidad y patrimonio.

El rarámuri pertenece a la familia lingüística yuto-nahua y ha demostrado ser un ejemplo destacado de conservación. Según el Índice de Reemplazo Etnolingüístico, esta lengua aún se transmite de generación en generación, ya que los padres continúan enseñándola a sus hijos y los niños siguen hablando en rarámuri.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aun así, sigue siendo una lengua amenazada y que tiene pocos espacios en la vida pública, por ello es de gran importancia que existan cosas como la versión en rarámuri del Corrido de Chihuahua, ya que significan un espacio para la difusión y valorización de este patrimonio cultural invaluable.