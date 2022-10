Delicias en el beisbol: La gran hazaña de los 72 Ceros

Memorias de Chihuahua

Parte de la identidad cultural de los delicienses es el deporte y en específico el béisbol, que desde hace más de 50 años ha sido una tradición que se ha arraigado en el día a día de la población, lejos de decrecer esta pasión, al pasar el tiempo se ha intensificado el fanatismo por este deporte. Y con la victoria reciente que logró la escuadra estatal de Chihuahua en el último nacional es importante recordar “El increíble 72-0”.

Como referente histórico, el equipo estatal de Chihuahua se había coronado como campeón solamente en dos ocasiones, siendo bicampeones en los años de 1947 y 1948. El equipo del Distrito Federal campeón en seis ocasiones y que en tierras de la tercera zona buscaba su séptima corona, con gran ímpetu debido a que venían de quedar campeones en 1955 y buscar el tricampeonato era su objetivo.

En 1966 se desarrollaba el “Nacional de Aficionados de Béisbol” en el estado de Chihuahua siendo sedes Ciudad Juárez, Casas Grandes, Parral y Delicias. Cada Sede albergaba diferentes equipos:

Las crónicas que se encuentras en el “Archivo Histórico Municipal de Delicias” narran que en la sede de la ciudad algodonera los partidos quedaron de la siguiente manera: Chihuahua vs Zacatecas (7-0 y 15 ponches); Chihuahua vs San Luis Potosí (7-0 y 12 ponches); Chihuahua vs Hidalgo (6-0); Chihuahua vs Estado de México (11-0 y 14 ponches). Acabándose las eliminatorias, el equipo de Chihuahua se había ido blanco en el marcador, sin embargo, aún nada era seguro.

El finalista de las tierras de Casas Grandes había sido Coahuila y era el primer enfrentamiento en finales, Chihuahua vs Coahuila (9-0 y 10 ponches). Hasta punto el estado grande había concretado 45 entradas a su favor en las cuales no había entrado ninguna carrera, la ilusión tanto del equipo como de los aficionados incrementaba, los números apuntaban a que chihuahua sería campeón, pero como todo deporte “esto se acaba hasta que se acaba”.

El finalista de la sede de Ciudad Juárez fue Veracruz, uno de los equipos más prometedores del torneo, mantener blanco el marcador iba a ser complejo para los invictos finalistas de Delicias. Chihuahua vs Veracruz (2-0) el marcador más apretado que se había visto para el equipo de Chihuahua.

El equipo de Jalisco había logrado descalificar en eliminatorias al Distrito Federal, el equipo con más coronas nacionales y campeón del año pasado. El que ganara el juego entre Chihuahua y Jalisco tendría derecho a disputar la final contra Baja California Sur es así que, las esperanzas depositadas en esta semifinal dieron resultados Chihuahua vs Jalisco (3-0). El pase al final ya estaba pactado para Chihuahua.

La escuadra del estado grande estaba conformada por seis lanzadores, cinco jugadores de cuadro, dos receptores y cinco jugadores de filder y un gran equipo detrás, un manejador, ayudante, entrenador, anotador oficial, masajista y un representante. Es todo el conjunto que logró el pase a la final. A este punto el equipo de los Dorados de Chihuahua iba su record en blanco con 63 entras y sin ninguna carrera en contra.

Faltaban 9 entradas para lograr la meta, que tanto había esperanzado al equipo y a los aficionados, con la ventaja de local, se desempeñó la final nacional Chihuahua vs Baja California Sur (6-0) y así se cumplía el sueño que había germinado y brotado conforme pasaba cada juego y la victoria se logró cosechar en tierras de ciudad Delicias.

