Año 1929: Comunidad china ayudó a consolidar el municipio de Nuevo Casas Grandes

La llegada de la comunidad china al municipio de Nuevo Casas Grandes tuvo un rol bastante importante en lo que concierne a la consolidación de dicha localidad, pues, con su arribo, surgió una cantidad considerable de establecimientos comerciales que brindaron a la población de antaño importantes fuentes de trabajo.

Entre estos negocios se encontraba la comunidad mercantil nominada como “La Estrella”, la cual tristemente no pudo seguir ofreciendo sus servicios a la población, ya que se declaró en bancarrota en septiembre de 1933.

Foto: Archivo Histórico Municipal de Nuevo Casas Grandes

Esta asociación de comerciantes se originó en 1929, cuando un grupo de personas provenientes de Cantón, China, comparecieron ante el notario para lograr establecer ante la ley aquella sociedad que recién se había creado. Entre los socios fundadores se encontraban el señor L. Winghon Louie, de 37 años; Ignacio Fong, de 24 años; Luis Hinkee, de 64 años y, Joaquín Fong, de 30 años.

Dichas personas bautizaron su asociación mercantil con el apellido de uno de sus miembros fundadores, surgiendo así la “Winghon y compañía”, misma que se encontraba facultada para comerciar mercancías referentes al ramo de abarrotes, ropa y ferretería. Un par de años después se le nombró como la Estrella y se encontraba ubicada en el número 37 de la avenida del ferrocarril, en lo que hoy se conoce como avenida Constitución.

Cuatro años después del surgimiento de la Winghon y compañía, la situación del comercio comenzó a pintar mal, pues según Antonio Fong King, quien en ese momento se encontraba en calidad de encargado de la asociación comercial, hacía llegar al juez de primera instancia un oficio para promover una liquidación judicial, argumentando que el comercio se encontraba en bancarrota y que ya no disponía del efectivo requerido para saldar las deudas que tenía con diversos acreedores.

Así mismo, Antonio Fong le hacía saber al juez que había intentado realizar negociaciones con sus socios para que estos se animaran a inyectar más capital y así rehabilitar el negocio, sin embargo, la respuesta de estos no fue para nada buena, pues jamás le hicieron llegar una contestación, orillando así al encargado en turno a declararse en bancarrota.

Ante tal situación, el señor Antonio Fong pidió atentamente al juez de primera instancia a que se trasladaran a la ubicación del comercio para que pudieran asegurar todos los bienes de la sociedad, no sin antes haberles pasado un inventario exhaustivo sobre las pertenencias halladas en el inmueble y el respectivo valor monetario de cada una, sumando así la cantidad de 2,500 pesos. No obstante, esa cantidad de dinero no era lo suficiente para saldar la deuda con los acreedores, pues, según los estados de cuenta presentados por Antonio Fong, la deuda ascendía a poco más 8,500 pesos.

El caso que se expuso anteriormente revela algunas cuestiones tanto del contexto local como del internacional. En primera instancia, nos habla sobre la importancia del grano de arena que aportó la comunidad china en el municipio de Nuevo Casas Grandes, si bien, dicha localidad surgió gracias a la llegada del ferrocarril, fue gracias a otras fuentes de trabajo –como aquellas que proveyó aquella comunidad- que pudo afianzarse de mejor forma el municipio, ya que gradualmente el ferrocarril dejó de ser aquella intravenosa que proveía de vida al lugar; de igual manera, es posible apreciar lo poco aislado que Nuevo Casas Grandes estaba en lo que acontecía en otras partes del mundo, porque lo más seguro es que la bancarrota de la Winghon y compañía haya ocurrido por la recesión económica de 1929 acaecida en los Estados Unidos, y cuyos estragos aún se hacían presentes en los primeros años de la década de los años 30.

