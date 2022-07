El actor chihuahuense Ramiro Piñón crece en el mundo de la actuación

Uno de los actores chihuahuenses que vive en la Ciudad de México desde hace 10 años y ha logrado forjarse un camino en el mundo de la farándula, esto gracias a su pasión por la actuación, es Ramiro Piñón Manini, quien inició formalmente esta carrera en el 2007, informando a sus seguidores que ya se encuentra trabajando en los siguientes proyectos que es una película para ViX, una serie para Star+ y algunas puestas en escena.

El artista, de 34 años, indicó, que acaba de despedir un proyecto de teatro en cual ya tenía 2 años formando parte de él, incluso estuvo dando algunas funciones en Chihuahua capital en junio de este año, asimismo, ha participado tanto en cine como en televisión en cortometrajes y series como “Con lugar” o “La casa de las flores” y “Si nos dejan”.

Por otra parte, Ramiro, quien se considera un tipo que está descubriendo lo que es vivir sin pretensiones, de lo que tiene que ser y se dice feliz con lo que está encontrando, expresó que lo más difícil a lo que te has enfrentado como actor: “Es la cantidad de trabajo y amor que uno pone en un proyecto y que a veces no tenga la recepción que uno hubiera querido. Mis miedos más grandes se dan cuando me pongo a pensar en lo que se espera de una persona (de mí), y mi mayor felicidad es alejar esos miedos pensando que a lo único que viene uno a la vida es a vivir, por lo cual a veces me enfoco en mis hobbies que son los videojuegos y las compras en línea, donde no tengo que fingir, que voy a pensarlo cuando no me alcanza para comprar algo (risas)”.

Indica que la satisfacción más grande que le ha dejado su trayectoria, “es cuando alguien se acerca a ti a contarte cómo un personaje, o un proyecto en el que participaste le cambió la vida, o le ayudó de alguna u otra forma en algún momento. Creo que uno es actor para mover mentalidades y formas de pensar y cuando eso sucede es un gozo enorme”.

Se le cuestionó si estaría dispuesto hacer cualquier escena a pesar que vaya contra tus creencias o principios: “Sí estaría dispuesto a hacerlo, dependiendo del punto de vista del que se maneje. Muchas veces se tratan temas fuertes de maneras irónicas que justo dan en el clavo y nos hacen ver cosas que si los atacamos de otras maneras no pegan igual”.

“Sólo me queda decir que agradezco el apoyo a la gente que ha estado y a la gente que estará le digo gracias por subirse al barco de los proyectos en los que he participado. Les mando mucho amor. Me pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok (vamos empezando) como @RPManini”, se despidió con este mensaje para sus seguidoras y fans de Chihuahua.

“La primera vez que tuve un acercamiento con la actuación fue cuando estaba en la primaria, interviniendo en una obra de teatro; desde el momento en que vi cómo funcionaba este espacio teatral y la magia o ritual del que se participa en él quedé encantado”