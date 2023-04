El tenor Carlos Alberto Velázquez será la estrella principal del concierto “Sinfónicamente Juanga” que se realizará este 23 de abril, en el Teatro de los Héroes, también estarán Flor Nevárez, el mariachi Los Mensajeros y la Orquesta Sinfónica con Causa, evento que tiene como fin apoyar la Asociación Chihuahuense de Diabetes Akam Surá A.C., al respecto Carlos Alberto habló para este medio de comunicación sobre sus proyectos y trayectoria.

“Primeramente quiero agradecer a El Heraldo de Chihuahua quien en todo momento me ha apoyado en mi carrera desde hace 26 años, y pues éste sería mi primer evento después de cuatro años, asimismo, siempre he sido un cantante interesado en la música mexicana, no nada más en la ópera; y ahora tengo la oportunidad de formar parte del show del roster de la gran Kika Édgar, tenemos un espectáculo que se llama Retro Gala Tour, el último que hicimos fue en Ecatepec del estado de México, y tenemos en puerta otros proyectos.

“También estoy integrado en la agencia MV Talent, quien representa talentos como Noel Schajris, de Sin Bandera, Julio Ramírez Eguía, de Reik; Jaime Camil, Arturo Chacón, cantante de ópera, Lele Pons, recibiendo la invitación del director de la empresa, Manuel Vera, y ya hemos hechos algunos eventos como el Festival Alfonso Ortiz Tirado.

“Por otro lado acabo de ganar el tercer lugar en el concurso Ópera de San Miguel de Allende, y en julio de este año tengo cuatro funciones de una ópera cómica, con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, donde tengo el rol principal; y para agosto me voy a cantar a Alemania junto con otro chihuahuense, el barítono Daniel Gallegos, uno de mis mejores amigos; al regresar a México haré el cover de Arcadio, así se llama el personaje, producción de Florencia en el Amazonas.

“Para marzo del otro año voy a Brasil, invitado directamente a la semifinal del concurso María Callas, entonces me siento muy afortunado porque estoy haciendo una carrera tanto en la ópera como en la música popular; y tengo mis cantantes a quienes admiro, entre ellos puedo decir que Luis Miguel, José José, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Andrea Bocelli; y soy fanático de la literatura me encanta leer”, dijo.

TRAYECTORIA

Considerado como uno de los tenores jóvenes más destacados de la actualidad, inició su carrera a muy temprana edad teniendo incluso la oportunidad de cantar en su adolescencia para figuras como Plácido Domingo y Luciano Pavarotti; también formó parte del Taller de Ópera de Sinaloa, bajo la dirección de Carlos Serrano y de Sivam (Sociedad de Valores del Arte Mexicano).

En su currículum artístico se puede mencionar que ha cantado los roles protagónicos de las óperas: “Elixir de Amor” (Nemorino), “La Cenerentola” (Don Ramiro), “La Boheme” (Rodolfo), “La Traviata” (Alfredo), “Fausto” (Fausto) y en zarzuela: “Luisa Fernanda” (Javier Moreno), por mencionar algunos.

Ha estado bajo la batuta de destacados directores como: Carlos Miguel Prieto, Lanfranco Marcelletti, Enrique Barrios, Gordon Cambell, EnriquPatrón de Rueda, Guido Maria Guida, Allen Vladimir, Armando Pesqueria, Raúl García Velázquez y Raúl Aquiles Delgado, así como con la Orquesta Sinfónica de Minería, Orquesta de Cámara de Zapopan, Orquesta Sinfónica de Baja California, Orquesta Filarmónica de Sonora, Orquesta Sinfónica de Xalapa, Orquesta Sinaloa de las Artes y Orquesta Filarmónica de Chihuahua.

En 2022 fue ganador del segundo lugar del concurso Carlo Morelli y se presentó en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, además de cantar “Carmina Burana” en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM con la Orquesta Sinfónica de Minería con el maestro Carlos Miguel Prieto y el “Mesías” de Händel con la Orquesta de Cámara de Zapopan con el Mtro. Allen Vladimir.

En lo que va de este año, se presentó en concierto con la soprano colombiana Betty Garcés en el reconocido Festival Alfonso Ortiz Tirado, “Novena Sinfonía” de Beethoven con la Orquesta Sinfónica del Politécnico Nacional con el maestro Enrique Barrios y cuatro conciertos con la Orquesta Sinfónica de Minería con el maestro Raúl Aquiles Delgado titulados: “Las Mejores Voces Jóvenes de México”, además de haber sido seleccionado como finalista del Concurso de Ópera de San Miguel.

FRASE:

“Ya hay un disco terminado, su lanzamiento se atrasó por lo de la pandemia, pero espero pronto darlo a conocer, donde vienen colaboraciones”