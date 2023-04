Se presentará en mayo la primera edición el concierto “Orquestándola, Rock Sinfónico”

Con más de 110 artistas en escena del estado de Chihuahua se presentará este 13 de mayo el evento “Orquestándola, Rock Sinfónico”, primera edición, la cita es en el parque “El Reliz”, a las 7:30 de la tarde, siendo un show gratuito y familiar, el cual se lleva a cabo gracias al gobierno municipal, a través del Instituto de Cultura del Municipio (ICM), quien extiende la invitación a toda la ciudadanía

El espectáculo de orquesta y banda de rock ofrece la agrupación sinfónica AD LIBITUM del maestro Samvel Abrahamyan, con 45 chihuahuenses, más de 40 coros y una orquesta de 27 cuerdas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh); además, una banda de rock y tres reconocidos vocalistas chihuahuenses, que sumarán talentos para darle a los capitalinos una noche de rock y espectáculo.

Este concierto contempla temas de agrupaciones como Queen, banda británica de rock formada en 1970 en Londres, integrada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon; sus primeros trabajos estuvieron influenciados por el rock progresivo y el hard rock, pero la banda se aventuró gradualmente en trabajos más convencionales y amigables con la radio incorporando más estilos, como arena rock y pop rock.

Otras melodías que podrá disfrutar los asistentes serán de Metallica, la cual se fundó en el año de 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield, a los que se les unirían Dave Mustaine y Ron McGovney. Hasta la fecha, el grupo ha editado 10 álbumes de estudio, siendo el último de éstos Hardwired... to Self Destruct, el cual fue lanzado mundialmente el 18 de noviembre de 2016, aunque por medio de sus redes sociales anunciaron un nuevo álbum venidero para este 2023 titulado 72 Seasons.

La música que no puede faltar en este tipo de conciertos es The Beatles, agrupación liderada por la dupla Lennon-McCartney construirían su reputación en la escena underground de Liverpool y Hamburgo sobre un periodo de tres años a partir de 1960, inicialmente con Stuart Sutcliffe en el bajo. El trío central de Lennon, McCartney y Harrison, juntos desde 1958 como parte de The Quarry Men, tocarían junto a múltiples baterías (incluido Pete Best), antes de pedirle a Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr que se les uniera en 1962.

Aerosmith uno de los proyectos musicales con mayor número de ventas de todos los tiempos, quien también tienen el récord de ser el grupo estadounidense con mayor número de discos de oro y platino; entre sus éxitos también ha conseguido 21 entradas al Top 40 del Billboard Hot 100, así como nueve números uno en el Mainstream Rock Tracks, cuatro premios Grammy, y 10 MTV Video Music Awards. Han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock en el 2001, y en 2005 fueron clasificados n.º 57 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. También habrá música de AC/DC, Pink Floyd, Led Zepellin, Scorpions y otras bandas más.

Bajo el mando del director Samvel Abrahamyan, tanto la orquesta AB LIBITUM y la orquesta de cuerdas de la UACh han estado preparándose para dar un gran show para las y los chihuahuenses; así como las voces encargadas de darle más fuerza a este concierto correrá a cargo de Paty Bugarini, Ulises Galván y Esteban LaFont.

Recordando a los fans de este género de música que el evento es gratuito, donde se espera una afluencia de más de 3 mil personas en la explanada del parque “El Reliz”.