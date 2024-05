Documentos exhibidos por Alfredo Lozoya son derechos del fraccionamiento: JCAS

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, señaló que los documentos exhibidos durante la tarde de este domingo por Alfredo “El Caballo” Lozoya son los derechos del fraccionamiento, es decir, cuando se construyeron las 18 casas que se encuentran cerca de la vivienda del candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano se pagó la cantidad estipulada como todo fraccionador al construir un desarrollo.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Luego de que el exalcalde de Parral diera a conocer unos documentos en los que declaró tener la legalidad y el pago de los derechos del agua en cuestión, el titular del organismo en el estado, Mario Mata, señaló que pertenecen al pago de derechos de las 18 viviendas que se encuentran en el fraccionamiento cercano a la casa de Alfredo.

“Esos documentos son de cuando se construyó al pagar los derechos de tomas de media pulgada, más no de 3 pulgadas, ya que la cantidad corresponde a los derechos de las casas del fraccionador cuando quiere construir un desarrollo y es lo que se paga, los litros por segundo”, manifestó el director ejecutivo de la Junta Central.

Refirió que la vivienda donde encontraron la toma irregular no tiene cuenta, pero sí tiene agua y la toma se encuentra adentro de la casa, de la cual manifestó tener foto y videos. “Es una toma ilegal, no cumple con lo que establece la ley, que tiene que conectarse a la red, que tiene que pagar sus derechos, usted si tiene una casa tiene que conectarse a la red, es forzoso”.

Parral Dice Lozoya tener pago de derechos en línea de agua detectada por la JCAS

Al respecto de clausurar o no la línea, dijo que no lo puede hacer ya que deja sin agua a las viviendas que se surten por la misma, pero insistió en que Lozoya no debe de tomar esa agua si no paga sus derechos, por lo que seguramente él sigue haciendo uso ya que está dentro de su casa, según manifestó.

“Supuestamente construye encima de esa línea que él mismo puso y hace el registro en uno de los pasillos de la vivienda, totalmente ilegal”, manifestó el director ejecutivo quien mañana presentará una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado.

Fue la tarde de este domingo en rueda de prensa cuando el candidato a diputado federal plurinominal, Alfredo “El Caballo” Lozoya, mostró unos documentos que a su consideración avalan el pago de los derechos del agua en la línea irregular que fue detectada por la Junta Central de Agua y Saneamiento en una vivienda de su propiedad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En rueda de prensa, Lozoya Santillán pidió a la Junta Central de Agua y Saneamiento a través de su titular, Mario Mata, respuestas sobre los trabajos realizados el pasado jueves, por lo que solicitó que se aclarara si se clausuró o no la toma y de ser así hacia dónde se dirigía el agua, respuesta que ya otorgó Mata y dijo no hacerlo ya que dejaría sin agua a cerca de 18 viviendas del fraccionamiento que se surte de la línea.

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral