Exhibe Yesenia Holguín “Abismos del inframundo”

La Facultad de Filosofía y Letras de la UACh cuenta con la exposición “Abismos del inframundo” de la chihuahuense Yesenia Holguín, la cual permanecerá hasta el viernes 8 de octubre, su amor por este arte y tomar los pinceles fue debido a sus padres, pues ambos son artistas, siendo su inspiración para explorar este mundo.

Actualmente se encuentra enfocada en la proyección internacional, presentando su primera exposición en Colombia el próximo 4 de noviembre en el Museo Casa del Virrey en Cartago, con la exposición “Mujer orquídea”, al tiempo que este próximo 21 de octubre se inaugurará la exhibición colectiva nacional “Mosaicos de Dante”, siendo la única representantes del estado de Chihuahua, una muestra que viajará a Ravena, Italia, a partir del 3 de diciembre.

“El mundo lo veo verde o azul porque estos colores tienen que ver con la naturaleza, con la vida y eso siempre lo he admirado, siempre desde niña salía al campo, acampaba, me sentía en conexión con la naturaleza”, recordó Yesenia.

“Ser artista no me hace la persona más sensible, ser artista significa tener la capacidad de mostrar al mundo esa sensibilidad a través de otro lenguaje, como es la expresión pictórica”