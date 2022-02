Kusá, lanza ¡Viernes Tradicional Rarámuri!

Kusá es una cooperativa que se encuentra formada principalmente por mujeres rarámuris, quienes cuentan con un taller de costura donde confeccionan prendas de su etnia, incorporándose al mundo moderno a partir de su acervo cultural y propone una estrategia de autoempleo produciendo moda inspirada en su cultura y la Sierra Tarahumara, quienes lanzaron un nuevo proyecto “¡Viernes Tradicional Rarámuri!”.

“Nosotros observamos que aquí mismo en Chihuahua esta demanda de prendas artesanales no es tan fuerte como quisiéramos y como esperábamos, y nos dimos a la tarea de investigar el porqué, indicando la ciudadanía que no está acostumbrada a ponerse ropa tarahumara, entonces eso es lo que nos hace falta; en el país, en otras ciudades e incluso en las redes, existe los Viernes Tradicionales donde la gente saca a relucir sus mejores atuendos comprados a las artesanas, básicamente del centro y sur de la república, y aquí en la entidad lo que queremos es que pase lo mismo como en las otras ciudades donde lucen la ropa tradicional los viernes, ¿por qué este día?, porque en las oficinas principalmente llevan su uniforme de lunes a jueves y el viernes es de libre elección, entonces este es un movimiento pensado en la mujer que trabaja para que ese día, de no llevar el uniforme, nos apoye y vista una prenda tradicional chihuahuense y eso detonará el mercado para las mujeres rarámuris”, informó Cecilia Bolado.

Las fundadoras de este proyecto fueron las hermanas Chávez Vázquez: Verónica, Rosalía y Mari, así como Cecilia Bolado, el cual ya tiene seis años y tiene clientes fuera del país como en Milán, Italia, de donde les compran dos veces al año sus productos para darlos a conocer en el continente europeo, de igual modo negocios de Estados Unidos son otros quienes adquieren su vestimenta, entre las cuales se encuentran: blusas, capas, vestidos, sudaderas, accesorios, y también para hombres.

Kusá cuenta con su página web www.kusa.mx así como sus redes sociales en Facebook e Instagram @kusachihuahua, ingresa y conoce la diversidad de prendas hechas por manos artesanales de las tarahumaras.

“Invito a las personas que se pongan estas prendas y ello reforzará el estatus y empoderará a la mujer que lo trabaja, las rarámuris”: Cecilia Bolado