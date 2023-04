Ofrecen homenajes luctuosos al militar y político Abraham González Casavantes

Recientemente se llevaron a cabo dos homenajes luctuosos a Abraham González y Casavantes, uno en Casa Chihuahua, en cuyo segundo piso de este centro cultural estuvo prisionero el político y revolucionario mexicano, antes de ser subido al ferrocarril que se suponía debía conducirlo a la Ciudad de México para ser juzgado por el gobierno de Victoriano Huerta y que en realidad fue bajado del tren y asesinado por la espalda, según información de su familiar José Enríquez Ortegón, quien manifestó su agradecimiento a Casa Chihuahua por la calidad hospitalidad ante este evento.

El segundo reconocimiento se desarrolló en la escuela primaria Abraham González, donde año tras año han sido invitados los descendientes del exgobernador mártir para estar presentes en estos honores, informando los familiares que confían en que prosiga esta conmemoración en este mismo instituto, que pese al paso de los años y el cambio de las personas ha conservado su mismo sabor de sencillez y humildad que le imprime el barrio de la colonia Obrera en la que se localiza.

Ante estos reconocimientos expresó su familiar ante los asistentes: “Hoy se me presenta una enorme oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes, mayores de edad, y debo aclarar que no pretendo comunicarme con las mentes de los actuales niños, pues reconozco que ya no estoy a su altura intelectual, ya que sus mentes ya han sido modificadas por las modernas tecnologías y la virtualidad en que vivimos y no me gusta quedar en ridículo, y como se supone que estamos para asistir a un homenaje luctuoso, pretendo llegar a la mente de mi tío Abraham y esperar a que él me esté escuchando en cualquier lugar en donde se encuentre su alma.

“Deseo también llegar a las mentes de todos los asistentes adultos que hoy nos acompañan, así como a las de maestras y maestros y a las de los padres de familia, que sí tienen la capacidad para comunicarse con sus niños y llegar a sus mentes, porque son ellos, los niños, los que tendrán en sus acciones el futuro de nuestra nación y esto se los expreso así, porque necesito hacerles varias preguntas que me he formulado desde hace tiempo y ello en relación con mi tío Abraham, pero primero les formularé una hipótesis:

“Cuando se presenta una hipótesis por lo general se incluye una buena dosis de lo que se llama ‘el hubiera’ y esta situación se supone no existir, y en este caso la presento en forma de preguntas y no de afirmación, pero a mí me ha dado por pensar, perdón, por discurrir qué actitud adoptaría mi tío en el caso de que lográramos la mencionada hipótesis, la cual es la siguiente: ¿Qué tal que sucediera y pudiéramos volver a la vida e integrar a mi tío Abraham, en este México nuestro en que hoy vivimos? ¿Qué creen ustedes que diría? ¿Que valió la pena su sacrificio? ¿Diría que para nada sirvió su aportación a la causa revolucionaria, si en realidad no hemos cambiado nada y la tan mencionada Revolución no se consumó ni antes ni nunca? ¿O preferiría regresar a vivir en su natal Ciudad Guerrero a morir de tristeza?

“Vuelvo y recalco, que es la obligación y cometido de padres de familia, maestras y maestros, hablar a la mente de sus hijos y alumnos e inculcarles que lo que viene para México no son tiempos fáciles y que muy posiblemente serán casi iguales a los días posrevolucionarios, en los que la pobreza, la desigualdad y la desorganización dieron origen a conglomerados (mezcla confusa de personas de diferente origen y a menudo contrarias entre ellas), que aprovecharon la sangre de los caídos para fincar sus cotos de poder y sus fortunas.

“En estos días que se avecinan, todos los mexicanos vamos a requerir de muchas sustancias, ingredientes y aglutinantes que nos sirvan para preparar un pegamento que permita que logremos salvar a nuestro país de una quiebra no solamente económica, sino también de identidad; identidad que está hoy perdida y deberemos ponernos de acuerdo en cuáles serán los ingredientes para preparar ese ‘cemento’.

“Creo que lo más importante y que en mayor abundancia deberemos de utilizar es la reconciliación; pero no bastará con ella, serán necesarios otros agregados y aglutinantes para darle resistencia y durabilidad y debemos recurrir a la tolerancia, también a la buena voluntad y a la empatía, al entendimiento y la esperanza, a las sinceras intenciones y por supuesto no deberá faltar un acendrado, abundante y verdadero ‘amor por México’.

“Faltarán y se acepta, la aportación de otros compuestos que con toda desinteresada intención se considere que servirán para dar cohesión y sustento a una nueva patria, que después de lo acontecido en recientes tiempos, hayamos aprendido y que tengamos el sincero deseo, de que ayuden a crear un ‘cementante’ libre de todo egoísmo y mala voluntad.

“Desconozco cómo le vamos a hacer entre todos para poner a México nuevamente en pie, pero ‘sí estoy seguro de que va a suceder’ como ha sucedido muchas veces y lo tenemos que lograr, si no queremos fracasar lastimosamente y volver a ser una colonia como la que se construyó después de la Conquista española, cuando nos llamábamos ‘la Nueva España’ y que nuestras riquezas, que aún son muchísimas, no sean embarcadas o vendidas y viajen como ‘regalos’ (petróleo, cereales), a otras naciones de la esfera comunista, mientras los mexicanos nos quedemos a morir de hambre. Y vuelvo y pregunto, a los que tengan el valor de responderme: ¿Qué pensaría mi tío Abraham, si viviera en nuestro México actual?”, finaliza José Enríquez Ortegón.