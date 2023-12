Presenta GCC Chihuahua su obra editorial “Vaqueros: Herencia cultural de Chihuahua”

La colección editorial de GCC continúa incrementando su acervo literario al presentar su vigésima octava edición que se titula “Vaqueros: herencia cultural de Chihuahua”, edición que está disponible en inglés y español, de igual modo se contó con una exposición fotográfica, siendo Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural la sede donde se dio a conocer el libro, ceremonia que congregó directivos, autoridades y al comité editorial de GCC encabezado por el presidente del Consejo de Administración el empresario Federico Terrazas Becerra.

El ejemplar, informaron los involucrados en este proyecto, es un orgullo chihuahuense y un tributo a la rica historia de la región, donde se contó con la colaboración de: Daniel Helguera Moreno, coordinador institucional; David Villegas Becerra, coordinador de equipo; Sagrario Saraid, editor; Gabriel Bad, editor en jefe; Nacho Guerrero, fotógrafo; Martín Ayala, fotógrafo portada; Alonso Domínguez, Mario Domínguez y Paola Juárez, autores historiadores; Isaac Yapor, pintura del jinete en la llanura; y Santiago Gibert, director de arte.

Durante la ceremonia tomó la palabra el licenciado Federico Terrazas Becerra y expresó: “Es un gusto estar aquí con todos ustedes en esta presentación de un libro más de la colección GCC, la idea de este libro nació cuando un día recibí una llamada del licenciado Joaquín Sotelo solicitando una cita para platicar de un proyecto que traía en mente, en esa cita me platicó, y les puedo decir que me convenció de por qué era una buena idea de escribir un libro sobre los vaqueros, me dio todos sus argumentos y un poco de historia, me dijo que tenía mucha información disponible, lo cual es muy importante para nosotros, que nunca se había escrito un libro así, días después presenté el proyecto a nuestro Comité Editorial y todo mundo estuvo de acuerdo en aceptar este reto

“Recuerdo las palabras del licenciado Carlos González Herrera, quien era integrante muy importante y querido de nuestro consejo, que descanse en paz, dijo: ‘Se han escrito muchos libros sobre la ganadería, sobre los ranchos, sobre los pastizales, pero en sí del vaquero no, creo que estamos en deuda con este personaje’, fueron las palabras de Carlos, y así nació este proyecto, quiero felicitar a todos los involucrados”, expresó.

De igual manera cada uno de los integrantes del equipo editorial comentaron a los presentes los detalles de su colaboración para hacer realidad el libro, después se dio paso a la inauguración de la exposición fotográfica “Vaqueros: Herencia Cultural de Chihuahua”, así como un brindis de honor por este nuevo éxito para GCC.

“Vaqueros, Herencia cultural de Chihuahua” hace referencia puntual a hechos históricos, así como datos confirmados que apuntan y dan luz sobre el origen del vaquero, esa figura que dio vuelta al mundo a través de las películas de Hollywood sobre el viejo oeste, pero que antes de consolidarse en los Estados Unidos, existió y fue esencial para el desarrollo social y económico del norte de México.

Sin duda, para todos los que lean las páginas de esta obra y particularmente para los chihuahuenses, será inestimable hacer un recorrido visual a través del lente privilegiado de fotógrafos como lo es Nacho Guerrero, por las llanuras del Estado Grande y recorrer siglos de historia, hasta los rodeos prehispánicos.

Lo harán acompañados de la pluma y prosa de Alonso Domínguez, Mario Domínguez y Paola Juárez, quienes presentan el pasado, presente y futuro de esta herencia cultural, junto a un paseo por su impacto cultural y económico en nuestra vida cotidiana.

Realizar un tributo a la riqueza de estas tierras norteñas que vieron nacer a la empresa y la gente que las habitan, ha sido la idea que impulsa desde el comienzo a GCC Chihuahua.

Por medio de estos libros es posible tener un panorama completo de nuestro estado, así como de la riqueza e intercambio cultural que naturalmente se ha desarrollado entre el norte de México y Estados Unidos.

De la mano de historiadores, este libro recorre la epopeya de la “patria vaquera”; desde los alimentos y la vestimenta, hasta las costumbres de una economía boyante, pasando por los orígenes y su evolución para llegar al presente icónico. También aporta incontables datos que dejan en evidencia un motivo de orgullo: los vaqueros, son herencia cultural de Chihuahua.

Las autoridades que estuvieron presentes fueron: el licenciado Federico Terrazas Becerra, presidente del Consejo de GCC, licenciado Joaquín Sotelo, presidente de Chihuahua a Caballo A.C.; licenciada Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua; licenciada Velia Rojas Zambrano, presidenta de Promotora de la cultura Mexicana A.C.; licenciada Fernanda Bencomo, directora del Instituto Municipal de Cultura; licenciada Elia Fernández, directora de Casa Chihuahua; el antropólogo Jorge Carrera, director INAH; licenciada Joni Barajas Antillón, directora de Fomento y Desarrollo Artesanal del Gobierno del Estado; licenciado Luis Eduardo Ibáñez, director de Vinculación UACh; y María Isabel Sen Venero, del Comité Editorial GCC.

Asimismo, los directivos de GCC: El ingeniero Maik Strecker, CFO; Daniel Helguera Moreno, director de Recursos Humanos, ingeniero Rogelio González Lechuga, director técnico de Operaciones; ingeniero Marcos Ramírez, director de División México GCC; ingeniero Luis Jorge Amaya González, director de Abasto y Energía.

Dato:

También se realizó la apertura de una exposición fotográfica con las imágenes que componen la obra, así como una obra pictórica de Isaac Yapor, que podrá visitarse hasta el 19 de febrero.