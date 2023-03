Presenta Paulina Vieitez su libro "Helena" en centro comercial de Chihuahua

La escritora mexicana, originaria de la Ciudad de México, Paulina Vieitez, llevó a cabo la presentación de su libro “Helena” en un centro comercial de Chihuahua, siendo una novela de emociones a flor de piel y un personaje inolvidable, sobre la historia de una mujer valiente dispuesta a romper con su pasado para vivir la gran aventura de su vida, donde posiblemente, muchas damas quisieran ser alguna vez ese personaje “Helena”.

Paulina Vieitez es una poeta, narradora y editora, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Periodismo, se ha desempeñado como coordinadora editorial de la revista Origina, así como directora editorial de Ediciones Vulcano, asimismo, fundó el programa de lealtad Círculo Sanborns enfocado en fomentar el hábito de la lectura.

Chihuahua Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes "Eká" 2023

En su programa de radio, Descubriéndote, ha realizado más de 100 entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y autores de todo tipo, estas experiencias le ha permitido acercar decenas de historias inspiradoras al gran público.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Su trayectoria no ha pasado desapercibida ya que fue nombrada Súper Mamá Selecciones 2015, no sólo por ser la orgullosa madre de Antonio y María, sino por ser creadora de Quiérete, una fundación que promueve la preservación de la dignidad y autoestima de las personas con cáncer.

“Hubo una mujer importante para que este libro viera la luz ella es Paty Mazón, una de las editoras más importantes que ha tenido el país, y ella era una de mis fans, y fue ella quien me dijo que tenía que escribir un libro, y creí que seguramente Paty había recordado que yo había padecido de cáncer de mama hace 13 años, entonces pensé que seguramente ella quería que escribiera mi experiencia sobre el tema, sin embargo, me dijo que no, que deseaba que escribiera algo mío, una novela.

“Sobre el tema, yo ya tenía un proceso adelantado, había tomado ya diplomado en referencia a la Literatura y también una idea de lo que quería escribir, que era como retratar la vida de una mujer contemporánea, como visualizar lo que vivimos todos los días en esta era las mujeres, y gracias a las historias que me han relatado algunas mujeres y por supuesto la mía, es como fue tomando forma las primeras 30 cuartillas que leí a Paty, estoy fue en el 2016, a lo que ella me abrazó y me dijo esto es una novela”, dijo la escritora.

Una historia que deja un buen sabor de boca al lector y que hoja tras hoja hace reflexionar y te lleva a continuar leyendo esta obra, que contiene un final inesperado.

El libro “Helena” de Paulina Vieitez ya se encuentra disponible en diversas plataformas como Amazon, así como en las librerías de la capital y centros comerciales de prestigio.