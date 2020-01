Aboga por todos los deportistas

“Hasta que no alzamos la voz es cuando eres escuchado, y sé que existe un grupo de atletas que estarán compartiendo mi exigencia en lo relacionado al adeudo de la beca que merecemos por los resultados que hemos dado a lo largo de los periodos competitivos”, comentó el marchista chihuahuense Julio César Salazar en relación a la publicación que hizo en su cuenta personal de Facebook sobre el adeudo de su beca por parte del ICHD.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“A mí no me está haciendo ningún favor (Juan Pedro Santarosa) el ICHD por otorgarme una beca, pues me la he ganado, y eso me corresponde por mi esfuerzo y mi trabajo, además de que he dado resultados como atleta olímpico”.

“La razón que me han estado manejando es que el presupuesto no había sido depositado por la Secretaría de Hacienda federal, pero hasta donde yo sé, hay un ingreso anual presupuestario de forma bipartita Federación y Estado y que debe existir esa partida disponible para este tipo de apoyos”.

“Lo que me dicen de que por qué no digo que me aumentaron la beca de 1,500 a 5,000 pesos, pienso que eso no tengo porque mencionarlo ante la sociedad, porque eso es el producto de mi esfuerzo y mi trabajo y sobre todos mis resultados”.

Con un currículo deportivo de primer nivel, pues el marchista participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, además de los Juegos Panamericanos en Toronto 2015 y del subcampeonato mundial universitario de China Taipéi, además del hecho de haber sido Premio Estatal del Deporte 2017, Teporaca de Bronce 2009 y Teporaca de Oro 2017, considera que todos estos resultados han sido el producto de su esfuerzo y dedicación a la marcha competitiva, por lo que cree que lo que está exigiendo está basado en lo anterior. Y ahora resulta que aún así, él y muchos más están siendo catalogados como mercenarios por el propio director del IChD, Juan Pedro Santarosa.

SON TACHADOS DE MERCENARIOS

En efecto, resulta increíble que, al igual que cuando Misael Rodríguez tuvo que pedir dinero en las calles para costear su preparación rumbo a JO de Río 2016, en donde ganó la medalla de bronce, ahora también marchistas como Julio César tengan que hacer actividades extra deportivas para cubrir gastos que le corresponden al ICHD.

Pero lo que más preocupa y extraña, es que Juan Pedro Santarosa haya catalogado a los atletas de alto rendimiento como “mercenarios”, según un mensaje que le hizo llegar a Julio César, en el que le expresa que “.. lo que está pasando es que se compran medallas, los atletas se vuelven `MERCENARIOS´ y la verdad es que no hay desarrollo ni competencia…”

Julio César dice que no sólo él está enfrentando este tipo de problema. “Como yo hay muchos más que están padeciendo la falta de un apoyo decidido por parte de la autoridad. Muchos tienen temor de hablar, pero yo no, tal vez tenga problemas por ello, pero nunca me he quedado callado así que hablo por todos”, dijo.

CUENTA CON EL APOYO DE LA FMAA

“El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, se comunicó conmigo a raíz de mi publicación en mi red social, y me manifestó todo su apoyo en mi exigencia”.

La relación con el máximo organismo del atletismo nacional se da en el sentido de que seguimos trabajando en el proceso olímpico de la mano de mi entrenador Rigoberto Medina, un cubano que llevó al guatemalteco Érick Barrondo a convertirse en medallista olímpico, auxiliado por el campeón mundial másters de marcha, el chihuahuense Royce Banda.

Estos apoyos y becas forman parte de disposición en tu preparación. Muchos atletas están en contacto conmigo y creo que me he convertido en la voz de todos ellos

BUSCARÁ UNA CITA CON EL GOBERNADOR

A pregunta expresa de la posibilidad de contactar al gobernador del Estado, licenciado Javier Corral Jurado, el marchista mencionó la posibilidad de buscar una audiencia personal, a fin de explicarle mi situación y mi percepción sobre lo que está sucediendo y que esté al tanto de lo que está ocurriendo.

“Queremos solicitar una plática con el gobernador, lo hemos estado pensando, pues primero estamos agotando los últimos recursos y vías de comunicación que se deben de cumplir ante las instancias respectivas, pero a estas alturas y a pocos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no es posible que atletas como yo estemos batallando por eso”.

Te recomendamos: