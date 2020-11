Aprovecha Néstor Roacho nueva faceta como entrenador asistente en USA

“Se me ha presentado una gran oportunidad de compartir mis conocimentos en el basquetbol al ser nombrado entrenador-asistente de los equipos de The Academy of Charter Schools aquí en Denver”: comentó el basquetbolista chihuahuense originario de Ciudad Cuauhtémoc, Néstor Ernesto Roacho Amador, quien de igual manera seguirá su proceso deportivo en este deporte y atendiendo sus actividades academicas en el nivel universitario.

Entrevistado por El Heraldo de Chihuahua, Néstor comentó que estará apoyando a los equipos de los niveles de secundaria en primera instancia y después en preparatoria con las funciones especificas de asistente y preparador físico cargo de los equipos de los niveles de secundaria y preparatoria en la institución mencionada, “en la misma escuela que yo acudí en estos niveles educativos y de la cual egresé”.

“En ese programa hubo algunos cambios en el staff, algunos fueron entrenadores míos y otros ex compañeros de escuela, de esa manera fue que me contactaron para la posición. Estoy muy agradecido por la oportunidad y más que nada emocionado por seguir haciendo lo que me gusta, el baloncesto”.

Actualmente, Néstor continúa sus estudios de nivel profesional en la Metropolitan State University de Denver, Colorado, y de igual manera seguira preparándose en el terreno deportivo en este deporte para futuros eventos en los que tendrá acción.

El chihuahuense, quien es hermano de otro destacado basquetbolista del estado como lo es Esteban Roacho Amador, en sus inicios deportivos integró equipos como Tigres de Cuauhtémoc, Abejas del Cbta 90, Selección Chihuahua sub17 y Cerveceros de Meoqui adems de la Academia Wildcats.





CONÓZCALO

Nombre: Néstor Ernesto Roacho Amador

Fecha de nacimiento: 19 de mayo de 1998

Lugar de nacimiento: Cuauhtémoc,Chih

Edad: 22 años

Peso: 90 kilogramos

Estatura 1.90 metros

Deporte: Basquetbol





LA FRASE

“Tengo las misma expectativas, de dar lo mejor de mi y dejar un impacto positivo”.





