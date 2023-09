Christian Balderrama más cerca del campeonato en GTM Light

A dos fechas del cierre de la temporada 2023 de la GTM Light, la Súper Copa llega a Puebla el 1 de octubre, donde el piloto de Chihuahua Christian Balderrama está cada vez más cerca de agenciarse el título.

A partir de ahora, serán casi cuatro semanas en las que los equipos de ambos pilotos trabajarán sin descanso para dejar las unidades listas con miras a la competencia del Miguel E. Abed.

Balderrama aprovechó la racha de seis victorias casi consecutivas que lo ubicaron en el primer lugar general con 1091 puntos y una diferencia a favor sobre Barrales de 47 unidades.

“Llegaré bien a Puebla, la idea es mantener la punta del campeonato y el objetivo es ir por la victoria. Por ahí no es un escenario en el que estemos tan firmes por lo que está en juego, pero se puede dar y eso sería fabuloso”, le dijo el piloto de Chihuahua.

Christian aclaró además que el año pasado finalizaron en el segundo lugar general y que ahora el objetivo principal es el máximo galardón con lo que lograría su segundo campeonato en esta categoría ya que en el debut de está el de Chihuahua se llevó los honores.

Cabe mencionar que en su última participación en esta categoría de GTM light, Christian Balderrama fue el subcampeón, mientras que en el 2022 el chihuahuense en tierras poblanas se colocó en la segunda posición, por lo que ahora el objetivo es buscar la bandera de cuadros para así dar un paso importante al campeonato.

"Estamos más enfocados que nunca para tener una buena participación en la penúltima fecha del campeonato en Súper Copa, donde tenemos que salir muy concentrados y no cometer errores ya que nos dejaría fuera de conseguir la corona para el estado grande".

En lo que se refiera a Barrales, está consciente que no le queda otra de finalizar delante del piloto del auto No. 72: “El año pasado finalicé tercero, detrás de él y ahora no solo quiero estar adelante, sino también ser campeón”.

"Ahora vamos a una pista en la que yo creo que posiblemente tiene una de las rectas más rápidas, es en donde más rápido llegamos a la velocidad tope del auto, más que en Monterrey", declaró el piloto potosino.

Y añadió: "Puebla es una pista que en lo personal me gusta mucho. Es un trazado en el que la carrera pasada anduvimos muy bien, entre los tres primeros lugares. Además, el Miguel E. Abed es especial porque siempre convoca a muchos aficionados. Ahí hemos conseguido buenos resultados”.