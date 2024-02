Chihuahua capital consigue más de 30 medallas en selectivo estatal de Judo Conade 2024

Más de 30 atletas chihuahuenses se colgaron medalla en la etapa del selectivo estatal de los Juegos CONADE 2024, que se llevó a cabo en la ciudad fronteriza de Juárez, donde un total de ocho capitalinos obtuvieron su pase al Macro Regional de esta disciplina, la cual se llevará cabo en Monterrey en el mes de marzo.

“Nos fue muy bien en la competición, los muchachos se estuvieron preparando desde el año pasado, trajimos tercer lugar por puntos en equipos, con 10 medallas de oro”, así lo dio a conocer Gerardo Santillanes Gómez, presidente del Comité Municipal de Judo, quien compartió que la capital compitió contra los municipios de Parral, Juárez y Delicias.

Alrededor de 50 atletas del municipio de Chihuahua participaron en las categorías Infantil, Pre Infantil, Sub 15, Sub 18 y Sub 21, logrando llevarse más de 30 preseas y ocho atletas seleccionados, los cuales son: Gabriel Corona, Carlos Hernández, Paola Gardea, Jimena Prieto, Ian Solís, Gael Dorado, Oscar Solís y Juan Pablo Chavira.

“La última competencia preparatoria fue en diciembre en el Tecnológico de Ciudad Juárez y varios de los atletas que compitieron en este certamen, también compiten en la Universiada Nacional, torneos que se llevan a la par, aparte de ser una competencia oficial, también se foguean los chavos para la siguiente etapa”, informó el presidente del Comité Municipal de Judo.

Además, Santillanes Gómez destacó que este año la delegación capitalina llevará más peleadores al Macro Regional, por lo que agradeció a los entrenadores y gimnasios involucrados, por entrenar a los jóvenes de la mejor manera, para llegar a los resultados de esta etapa estatal, que se mejoraron en relación a lo sucedido en esta fase del año pasado.

Dentro de esta etapa los atletas que se llevaron medalla fueron Mia Colorado, David Lechuga, Franco Muñoz, Abdiel Ogaz, Eduardo Gutiérrez, Regina Santiago, Xristos Sanz, Leonardo Gutiérrez Heriberto Cerrillo, Raquel Gutiérrez, Juan Rodríguez, Jorge Muñoz, José Sanz, Cesar Parra Santiago Rodríguez, Leonel García, Román García, Emiliano Ruiz, Gabriel Corona, Jazmín Galarza, Laila Cerrillo, Carlos Hernández, Dylan Rodríguez, Jorge Chavira, Paola Gardea, Adriana Rivero, Jimena Prieto, Ian Solís, Gael Dorado, Oscar Solís y Juan Pablo Chavira.

Para quienes no conocen esta disciplinal, Gerardo Santillanes compartió: “el Judo es un deporte de contacto, un Arte Marcial japonesa, más que nada es lucha que se trata de lanzar a una persona, si el lanzamiento es muy bueno se acaba la competencia y si no continua la lucha en el piso, por lo que depende del nivel de los competidores”.