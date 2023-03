Confirmado: Luis “Niño Azteca” peleará por título mundial Ligero en LUX Fight League

El viernes 17 de marzo, el chihuahuense Luis Iván “El Niño Azteca” Rodríguez estará enfrentando a Jorge Calvo por el título mundial de los Ligeros en LUX Fight League 31, desde el Centro Expo Santa Fe de la Ciudad de México en lo que es la compañía de artes marciales mixtas más importante de América Latina y la antesala a la UFC.

“Es una prueba importante para mi carrera dentro de las artes marciales mixtas, será una pelea a cinco rounds, esta es la primera vez que me toca esto, espero salir con el brazo en alto este 17 de marzo, estoy listo para ello, me he preparado duramente para este momento”, declaró Luis “El Niño Azteca” Rodríguez, en rueda de prensa.

Para su entrenador, Fernando Chao este combate representa cosas importantes previo a lo que será su posible ascenso a la máxima empresa de artes marciales mixtas en el mundo como lo es UFC, por lo que considera que la pelea debe tomarse con toda la seriedad posible.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Después de un año y medio en la rama profesional LUX nos ofreció esta oportunidad por el título mundial, nos preparamos arduamente en todas las áreas, hoy en día Luis es un peleador muy completo, no por nada sigue invicto en sus cinco peleas disputadas”, comentó Fernando Chao, entrenador del Niño Azteca.

Rodríguez se siente seguro que podrá salir victorioso en su combate ante el de Costa Rica y ve este título mundial como una gran vitrina de cara a sus ambiciosas aspiraciones en el futuro a corto y mediano plazo, donde quiere codearse con los mejores del mundo.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Nunca ha sido mi obsesión el ganar el título mundial, mis objetivos son claros y es el llegar a la UFC, primero tenemos que vencer a Jorge, que siento que ya pasaron sus mejores momentos, esta va a ser mi pelea y estoy seguro que saldré con el cinturón en mi cintura”, aseguró el artemarcialista chihuahuense.

Luis estará viajando hacia la Ciudad de México el 7 de marzo, es decir, 10 días antes de subirse a la jaula, para vivir el proceso de adaptación a la altura de la Ciudad de México, así como al clima de cara a un combate que promete ser espectacular para los amantes de las MMAs.

El apunte: Luis “El Niño Azteca” Rodríguez se mantiene invicto tras 5 peleas disputadas.