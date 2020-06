Creatividad en tiempos de contingencia “Covid Fitness”

La creatividad en tiempos de contingencia y la situación económica llevaron al gimnasio Challenge Fitness a sufrir adecuaciones para ofrecer sus servicios de activación física a un grupo limitado de personas.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECETA LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

El salón fue acondicionado con cubículos aislados, donde una persona puede realizar diferentes ejercicios supervisados por un instructor.

Desinfectarse los pies, toma de la temperatura con termómetro y gel antibacterial son los filtros que los usuarios deben tener previo a ingresar a un cubículo, además del uso del cubrebocas.

“Por ejemplo vamos al supermercado y nos damos cuenta hacen esto, aquello y demás y la verdad que nosotros hasta nos excedimos en las medidas protocolarias, porque para entrar a nuestro salón hay que primero desinfectarse los pies, después le sacamos la temperatura con termómetro, luego le ponemos el gel antibacterial y ya después los conducimos al cubículo que le corresponde”, explicó David Rojas, propietario del gimnasio.

“El uso de cubrebocas es únicamente durante el proceso que llegas hasta que entras al cubículo, ya en el cubículo para ese momento está desinfectado y ya tú puedes hacer tus ejercicios”, añadió.

Los espacios para realizar ejercicio se encuentran ubicados en un tipo de herradura, son transparentes, se puede observar lo que el instructor está haciendo.

Rojas explicó que las clases tienen una duración de treinta minutos, con ejercicio funcional, donde trabajan todas las partes del cuerpo.

“Tenemos capacidad para veinte personas, ahorita estamos en nuestra fase meta, por decirlo así y traemos alrededor de cuatro a cinco personas por clases, porque también los instructores tienen que acostumbrarse”, dijo.

“Nuestro programa se le bautizó como Covid Fitness”, mencionó David Rojas, quien también comentó que el tema económico los motivó a buscar alternativas.

“Teníamos alrededor de mil miembros y de repente nos quedamos con 83 personas inscritas, obvio que nos afectó, no nada más a nosotros, creo que el gremio empresarial que más ha salido afectado en este momento han sido los gimnasios, de todo el mundo, la verdad es que no estamos acostumbrados a quedarnos dormidos en nuestros laureles, decidimos innovar y sacar este propuesta”, señaló.

David solicitó a las autoridades que escuchen las propuestas y que vean que pueden trabajar en conjunto y se necesita reactivar la economía lo más pronto posible.

“Hace tres semanas se acercaron (autoridades sanitarias), se les mostró lo que estábamos haciendo, no había en ese momento clases, se les explicó los protocolos y demás, me estoy refiriendo a salubridad y no me supieron decir, les dije en qué estoy fallando, hay algo mal; dijeron no, de hecho todo está bien, en ningún momento me dijeron cierra, uno de ellos me dijo mañana le damos respuesta, tengo tres semanas esperando la respuesta”, finalizó.

El gimnasio Challenge Fitness se ubica en la calle Simona Barba 6301.

Te recomendamos:

Ráfagas -Otro priista a MC-Ya no le creen a la Conagua-Presas, alcaldes y la SCJN

Región Juárez podría avanzar al semáforo naranja el lunes, Corral