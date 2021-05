Daniela Martínez siente que puede ganar medalla en Tokio

A casi tres meses de estar concentrada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en la capital mexicana, la chihuahuense Daniela Andrea Martínez Mariscal afirma sentirse cada vez más cerca de lograr su objetivo: subir al podio con una medalla en Tokio 2020.

“Todo el trabajo, todo el esfuerzo y el estar encerrada en la ‘burbuja’ del CNAR está valiendo la pena. Vamos muy bien, gracias a Dios”, dijo Daniela ayer en exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, mientras se preparaba para la primera de tres sesiones diarias de dos horas de entrenamiento en las instalaciones del CNAR, que ha sido su casa desde principios de marzo.

“Son seis horas diarias de entrenamiento físico, seis días a la semana, y el domingo hay descanso, aunque ese día tenemos sesión de psicología”, dice.

Estar en el confinamiento, comenta Daniela, “ha sido poquito pesado por el hecho de no poder salir a ningún lado; pero esa es la indicación, nos están cuidando muy bien porque todos queremos llegar a Tokio en las mejores condiciones”, dice la taekwondoína chihuahuense, quien junto con Francisco Pedroza, de Ciudad Juárez, es de los únicos atletas del estado que por primera vez en esta disciplina tomarán parte en unos Juegos Paralímpicos.

La férrea disciplina es lo que caracteriza a Daniela, quien bajo la dirección de Janeth Alegría admite sentirse algo así como un robot. “Soy muy disciplinada, lo que me indican es lo que hago, soy como un robot”, expresa sonriendo, agregando que “me siento muy afortunada porque estoy en manos de los expertos que buscan ponerme en mi mejor punto para Tokio”.

Janeth Alegría, quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres, se hizo cargo de Daniela y con ella ha conseguido en poco tiempo lo que jamás soñó. A partir de 2018, su carrera a la fama ha sido meteórica ganando importantes torneos internacionales de TKD.

Entre sus logros está el oro en los Juegos ParaPanamericanos de Lima 2019, el oro en el México Open 2020, y el primer lugar en el Clasificatorio Continental de Costa Rica, que le dio el boleto a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en la categoría K44 más de 58 kilos. Ahora, rumbo a la justa paralímpica, Daniela no tiene duda de que se ha estado preparando para ser la mejor.

“El objetivo es claro. Hay que hacer sacrificios grandes si quieres conseguir grandes logros”. Y asegura que “siento que voy a ganar una medalla por la forma en que me estoy preparando, sin embargo –añade- no hay que confiarse y seguir trabajando por el objetivo”.

La seguridad que refleja Daniela se basa en que durante el poco tiempo que lleva entrenando TKD, ha vencido a grandes oponentes y entre ellas figura la actual campeona del mundo, la brasileña Débora Menezes.

CASI COMPLETA LA LISTA DE COMPETIDORAS PARA TOKIO 2020

Respecto a sus posibles rivales en Tokio, Daniela dijo que aún no sabe a quiénes enfrentará, aunque el 90 por ciento de competidoras ya están oficialmente confirmadas. “Va Brasil, Gran Bretaña, Uzbekistán, Azerbaiyán, Francia y desde luego Japón, entre otros. Ya he vencido a Japón, a Francia y a la campeona mundial, la brasileña Débora Menezes, lo que me da una gran seguridad de que llegaré lejos”.

LAMENTA FALTA DE APOYO EN CHIHUAHUA

A excepción del apoyo que recibe del Instituto Municipal del Deporte de Chihuahua, Daniela lamenta que otras instancias oficiales hayan dejado a los atletas en el limbo.

“Es lamentable, todos estamos en la misma situación, el Estado nos dejó de apoyar con la beca desde hace más de un año y cada quien debe valerse por sí mismo para costear sus gastos, incluso aquellos que buscan llegar a Tokio 2020”, dijo Daniela, quien agradece al Instituto Municipal del Deporte por seguirla apoyando. “Tomás Aguilera –titular del IMDCh- es un olímpico y sabe lo que se sufre, por eso le agradezco su apoyo”.

Para Daniela, el deporte paralímpico sigue siendo desdeñado prácticamente en todo el mundo.

“El hecho de que los Paralímpicos siempre sean los últimos en competir, lo dice todo”, señala.

Hija de Claudio Martínez y Norma Mariscal, la nacida el 19 de octubre de 1993 dice sentirse orgullosamente chihuahuense, aunque el Ichd le haya cancelado la beca y sean muy pocas las personas y las autoridades que la hayan felicitado por su medalla de oro en Lima 2019 y por su calificación a los Juegos Paralímpicos.

“Desde acá les mando un abrazo y también un agradecimiento a El Heraldo de Chihuahua, que siempre está pendiente de mí y al que espero darle pronto la gran noticia”, finalizó.

