Deporte en Campestre de Chihuahua regresa con " Hole in One"

Con el pié derecho reiniciaron las actividades del golf en el Club Campestre de Chihuahua, luego que Guillermo Grajeda Alvarado logró este domingo a temprana hora la hazaña del "hole in one", el sueño dorado de los amantes de este deporte.

Guillermo Grajeda, un asiduo jugador de 80 años de edad de los cuales 50 lo ha dedicado al golf, realizó el primer hole in one de su carrera en el hoyo 10 con un fierro PW, jugando de marcas amarillas a una distancia de 72 yardas.

Su hañaña fue presenciada por varias personas que hoy se ostentan como orgullosos testigos, entre ellos el señor Roberto Balderrama, Francisco Balderrama y el Ing. Enrique Solano.

Sin duda que este hecho quedará marcado como uno de los más grandes acontecimientos en la historia del Club Campestre de Chihuahua, no sólo por lo que representa un "hole in one", sino por las circunstancias y el momento en que acontece, en medio de la pandemia por el Covid-19 y por ser una hazaña que marca el retorno, aunque limitado por las restricciones que ordena el Sector Salud, de las actividades deportivas en el Club.

