El peleador chihuahuense Brian Jurado se dice listo para ganar en el "It´s Fight Time"

“Me siento muy contento de estar en este gran evento, espero que todo el público me apoye, nunca me he presentado en un recinto tan grande como este y con la ayuda de mi gente, espero salir con el brazo en alto de la jaula”, declaró Brian Jurado, atleta profesional de la MMA en entrevista exclusiva con El Heraldo de Chihuahua.

Este viernes 30 de septiembre se llevará a cabo el It´s Fight Time, un evento de artes marciales mixtas en la Arena Corner Sports, donde el chihuahuense Brian Jurado estará enfrentando al colombiano Gilbert Mejía en la pelea estelar de la noche.

El sudamericano Gilbert Mejía será un contrincante duro para el del estado grande. “Mejía es muy agresivo, tiene experiencia en este tipo de batallas, tiene una buena patada y rodilla voladora, pero estoy seguro de que ganaré, tengo con qué competir y el viernes quedará claro”, puntualizó Jurado.

El joven chihuahuense nació en Ciudad Juárez, pero vivió toda su infancia en Estados Unidos, hace cinco años regresó a la tierra que lo vio nacer para enfocarse en el deporte.

“Voy a sacar a mi familia adelante, demostraré a niños, jóvenes y adultos que sí se puede triunfar en las artes marciales mixtas, es mi meta, darles una mejor vida a todos mis seres queridos”, expresó el juarense.

“Mi sueño es llegar a la UFC, me visualizo entrando a la jaula con mi cinturón de campeón y no me detendré hasta cumplir ese sueño, este evento será el primer gran paso en mi carrera”, comentó el peleador.

Todos los atletas estarán en la ciudad de Chihuahua el jueves 29 de septiembre, es decir, un día antes del evento, para el pesaje que se llevará a cabo en el mismo recinto.

“Estaremos arribando a Chihuahua el jueves, me siento listo para ganar, tengo una gran esquina, me he preparado para esto durante mucho tiempo, tengo cinco años practicando para este momento”, finalizó Brian.

El espectáculo iniciará a las 17:30 horas, las puertas del inmueble estarán abiertas media hora antes del evento, se espera un lleno total y excelente ambiente.

El dato: La pelea entre Brian Jurado y Gilbert Mejía será en el peso Pluma.