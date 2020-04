Está venciendo al coronavirus en CDMX

Una vez más, la judoca parralense y olímpica Vanessa Zambotti está saliendo victoriosa y ahora en su batalla contra el Covid-19, pues a poco más de tres semanas de haber contraído el coronavirus, afirma que ya está concretando su victoria por “ippon”.

Zambotti dijo a través de un mensaje en video “he vuelto al trabajo”, en su modalidad de “home office” y que sólo estaba esperando someterse a una prueba que determinaría si ha quedado libre del coronavirus.

“He vuelto a trabajar de nuevo, me encuentro mejor”, dijo. “Ya estoy saturando arriba de 96, aún falta, pero estoy mejor”, añade. “Nada más esperando que me den cita para volverme a realizar la prueba y descartar el virus en mi cuerpo”.

“Ya son 6 días sin temperatura, los días que la tuve fueron horribles, hasta de 39 y algo. Sentía horrible las piernas, el cuerpo, un dolor de cabeza increíble, pero ahora ya estamos mejor”.

La parralense también comenta que: “Estoy haciendo ejercicios de respiración y espero que me den cita para mi examen de control para ya decir que estoy bien”.

Positiva y con mejor ánimo Vanessa Zambotti expresó que lo bueno de todo esto es que no tuvo que ser hospitalizada. “Viendo cómo está la situación, doy gracias a Dios porque no fui a caer al hospital, porque sé que está feo”.

La olímpica asegura que: “Tantos años de entrenar me ayudaron, porque me siento fuerte y pues agradezco todas las atenciones de la gente que me ha escrito para apoyarme y darme ánimos”.

Vanessa agradece además a su neumólogo Jaime Jaimes. “Me trató muy bien y tuve muchas atenciones de su parte”.

También hizo la recomendación a las personas que crean tener la enfermedad para que se acerquen con profesionales y sigan las recomendaciones, porque sólo de esa manera podrán salir adelante y vencer al Covid-19.

Y concluye diciendo que: “Sé que en Parral ya hay casos confirmados de Covid-19 y quiero decirles que se cuiden mucho, hagan caso a las indicaciones y no lo tomen a juego”.

