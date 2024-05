Arranca la Liguilla: así se jugarán los cuartos del Clausura 2024

Con la victoria del Pachuca sobre Necaxa en el Estadio Hidalgo, los de Guillermo Almada son el último invitado a la Liguilla de la Liga MX y se enfrentarán al América, mismo equipo al que eliminaron hace unas semanas en Concachampions. De forma definitiva, quedaron listos los Cuartos de Final del Clausura 2024.

Todos los boletos ya están repartidos y la fiesta está lista para comenzar. La Liguilla del futbol mexicano tendrá choques de alarido y con pronósticos reservados, además de un Clásico que dividirá a Monterrey en una semana crucial.

Con la clasificación de Pachuca, la fiesta quedó definida, con los Tuzos enfrentándose al América, mientras que las otras llaves ya estaban definidas, con Cruz Azul y Pumas como protagonistas en una; Toluca y Guadalajara en otra, mientras que Monterrey y Tigres en la última.

Futbol César Luis “Flaco” Menotti fallece a los 85 años de edad

América podría tener la venganza de la Concachampions ante Tuzos

La serie tiene un amplio favorito, el América, aunque en un duelo uno contra uno, todo puede pasar. Pachuca ha mostrado buen futbol, al punto que se logró meter con las adversidades que tuvieron previo al enfrentamiento con las Águilas.

Los azulcremas, por posición en la tabla, podrían decirse con ventaja, pero visitar el estadio Hidalgo a media semana será complicado, históricamente no le va bien al cuadro amarillo frente a los hidalguenses.

Los cremas llevan mano en cuanto a la decisión de elegir fecha y hora para su serie. Se espera que los de André Jardine pidan jugar el miércoles la ida en el llamado Huracán a las 19:00 horas y la vuelta, en el Coloso de Santa Úrsula a la misma hora, para definir al primer semifinalista del campeonato.

Cruz Azul encara el fanstasma del fracaso ante Pumas

La rivalidad entre dos vecinos de la Ciudad de México es amplia. Si bien tienen en común a su máximo rival, Cruz Azul y Pumas tampoco se llevan de la mejor manera. Ambos buscarán dar un golpe sobre la mesa para demostrar que son candidatos al título.

La historia le ha dado más clasificaciones a la UNAM, pero nunca se puede descartar a La Máquina, que suele mostrar su grandeza en los momentos más complicados, como el que vivirá en este encuentro.

Al no tener un horario establecido, y con el hecho de que América decidirá jugar el sábado, los cementeros elegirán jugar la ida en Ciudad Universitaria el jueves por la noche y recibir a los felinos el domingo por la tarde. Los horarios podrían rotar, pero la ida a las 21 y la vuelta a las 18 horas, serían tentativos.

Alexis Vega, por la revancha frente a Chivas

Protagonistas de dos finales en la época profesional de la Liga MX con el Rebaño como vencedor en ambas, Toluca y Guadalajara se volverán a enfrentar, ahora en cuartos de final con un condimento especial.

Alexis Vega, ex jugador de las Chivas y ahora futbolista de los Diablos, tiene enfrente la revancha perfecta para mostrar que tiene las capacidades que no le vieron en el cuadro tapatío y por el cual no pudo renovar.

Los escarlatas, terceros en la clasificación, suelen jugar los domingos a medio día, eso haría que el choque de ida, en el estadio Akron, se desarrollaría el jueves a las 19 horas; mientras que la vuelta, en el Infierno, se jugaría el último día de la semana, ya sea en punto de las 12 o por la noche.

Clásico regio definirá un semifinalista

El encuentro con más rivalidad en la Liguilla se vivirá en Monterrey. Rayados y Tigres se volverán a ver las caras en una fase final, la historia dicta que los felinos son favoritos, pero nunca se puede descartar al cuadro de La Pandilla.

El Clásico Regio volverá a dividir a la ciudad con la característica de que ya no será un duelo entre André-Pierre Gignac y Rogelio Funes Mori; ahora, serán los volantes los que más resaltan, de un lado Sebastián Córdova, mientras que del otro Sergio Canales.

Al ser el último en decidir, Monterrey tendría que jugar el miércoles por las noche en el estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, a las 21; y el sábado al mismo horario a las faldas del Cerro de la Silla en el BBVA de Guadalupe Nuevo León.

Publicado originalmente en ESTO