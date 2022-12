La maldición del gato, ¿qué tiene que ver con la derrota de Brasil?

El día hoy Brasil fue eliminado de Qatar 2022 luego de perder 4 -2 en una ronda de penales contra Croacia. El resultado de este partido causó una serie de impresiones entre los aficionados, pues gran parte de ellos esperaba que el equipo sudamericano pudiera llegar más lejos durante esta edición.

Luego de la derrota, en plataformas como TikTok, Twitter o Facebook, se han hecho virales las fotografías que captaron las reacciones de los hombres de la ‘Canarinha’ al saber que ya no podrían seguir en el campeonato; muchas de estas imágenes, se centraron en Neymar, una de las figuras más importantes de este equipo.

Brasil fuera del Mundial de Fútbol. Croacia fue el encargado de despachar al "gran candidato" al título. ¿La maldición del gato?#Brasil #Croacia #FIFAWorldCup #Catar2022 pic.twitter.com/lmkVNZ6Bgf — Pedro Luna (@petermoon_ec) December 9, 2022

Es así, que también, en la web comenzaron a circular diferentes comentarios en torno a la ‘maldición del gato’, por lo que cientos de usuarios aseguraron que se relacionó con lo que ocurrió en la chancha qatarí.

En consecuencia, las redes sociales se han llenado de publicaciones que señalan a este hecho como elresponsable. Esto es lo que debes saber.

¿Cómo se relaciona el gato con la selección de Brasil?

Durante esta semana en Qatar, se realizó una rueda de prensa de la Copa Mundial de la FIFA, en donde se habló acerca del partido entre Brasil y Croacia. Fue por eso, que subió al podio el delantero brasileño Vinícius Jr. para dar su punto de vista de este encuentro.

En esta intervención con los medios, un gato de la calle saltó a la mesa de los conferencistas, y aunque esto pareció molestar al deportista, fue el oficial de prensa quien se levantó para sostener al felino del lomo y luego lo arrojó al piso.

Esto causó un breve momento incómodo entre todos los asistentes, y segundos después el deportista volteó hacia donde estaba el hombre que sacó al animal y empezó a reírse. Esta acción, causó una lluvia de críticas.

Los michis felices porque eliminaron a Brasil después de que aventaron a un michi compa. #Qatar2022 #Fifaworldcup pic.twitter.com/72L7F1bKGZ — 𝑴𝒂𝒓🥤 (@ms_camara21) December 9, 2022

Los internautas destacaron que por eso el equipo de Brasil recibió la ‘maldición del gato’, ya que para el Islam, los mininos son sagrados, pues eran los preferidos del Profeta Mahoma, por lo que el maltrato hacia ellos no está bien visto y se dice que las personas que lo ejerzan serán acreedoras a un castigo divino.

¿Qué pasó con el gato?

Ante la ola de comentarios, el jefe de prensa mencionó lo siguiente: “Yo no le hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en las redes, no lo puedo manejar. Ya está”.

Asimismo, la organización internacional que lucha por los derechos de los animales de nombre PETA, emitió un mensaje en su cuenta de Twitter para sentenciar la actitud de esta persona: “¿Cuál es el problema de este tipo? La próxima vez que se encuentre con un gato, debería sonreír y reír como la estrella de Brasil en lugar de ser tan grosero y rudo”.

la cantidad de memes de la maldición del gato estoy en el piso



KARMA IS A CAT pic.twitter.com/aXOzrhBDyJ — Lara 🇦🇷 (@joshlerqueen) December 9, 2022

Para finalizar, los representantes de este organismo detallaron que es de suma importancia que auxilien al minino: “Esperamos que alguien esté cuidando a este dulce gato que probablemente no tenga hogar, como tantos otros”.

Fue de esta manera que, con el objetivo de revertir las críticas, los integrantes del equipo sudamericano decidieron adoptar al gato, y lo bautizaron ‘Hexa’, en alusión al hexacampeonato, es decir, al campeonato número seis que Brasil quiere conseguir.

Por otro lado, en algunos sitios se hizo popular la frase ‘Karma is a cat’, esto en referencia a una canción de Taylor Swift estrenada el pasado mes de octubre en donde entona este verso que en español quiere decir ‘el karma es un gato’, es así, que los internautas lo ocuparon para hablar de la eliminación de esta selección.

