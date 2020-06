Gaby Alarcón y sus Vaqueros esperan el regreso a las competencias

Con casi todos sus compromisos suspendidos y otros en veremos, el equipo varonil de voleibol de la Universidad Regional de Norte ha tenido que adaptarse a la difícil situación que se vive debido a la pandemia por el coronavirus en prácticamente todo el mundo.





RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS





Gabriela Alarcón, entrenadora del equipo, ha tenido que ingeniárselas no sólo para que sus jugadores se mantengan activos en sus casas, sino también para mitigar un poco la ansiedad y la frustración de no poder hacer lo que más les gusta, que es jugar.

“Estuvimos trabajando en gimnasio hasta el 30 de marzo, que fue cuando recibimos la indicación de ya no volver”, dijo Gaby, quien al igual que sus jugadores aún tenían la esperanza de participar en los torneos nacionales de CONADE, cuyas fechas de celebración ya han quedado atrás.

La también entrenadora de la selección nacional dijo que esta situación de aislamiento llegó a bajar mucho los ánimos en sus pupilos, incluyéndola a ella misma. “No poder ir al gimnasio por mucho tiempo nos ha pegado mucho, sobre todo a los jugadores, acostumbrados a un ritmo de vida de mucha actividad física, de 4 a 5 horas diarias. Por eso hemos tenido que llevar el entrenamiento a través de Zoom”, comenta.

Condicionada en cierta forma por su papel de entrenadora a no llevar ella misma una rutina de ejercicio, Gaby dijo que ahora ha tenido tiempo de sobra para atenderse en este aspecto.

“La verdad, al principio tuve muchas dificultades para adaptarme a estar en casa después de que mi ritmo de trabajo me tenía fuera desde muy temprano hasta muy tarde. Las primeras semanas experimenté mucha depresión, no podía ni dormir, y con el ejercicio he notado mucho el cambio al igual que los muchachos. En las primeras sesiones vía Zoom los notaba callados, con mucha frustración, pero poco a poco nos hemos ido relajando y ahora el ánimo ha mejorado, están más sonrientes, bromistas e interactúan entre ellos”, dice Gaby.

TERMINAN SU CICLO SIN UNIVERSIADA

Es un hecho que cuatro jugadores ya no podrán culminar su ciclo con Vaqueros jugando una Universiada Nacional más, evento cuyo futuro ya está sellado por la pandemia.

Gabriel Martínez Alarcón y Diego Valverde, ambos rematadores y bandas del equipo, así como el acomodador Miguel Magdaleno y el líbero Ricardo Márquez, tenían la oportunidad de jugar su última Universiada Nacional este año antes de decir adiós al equipo, pues terminan su ciclo.

EL APUNTE

Con la cancelación de la Universiada y la Copa Challenge en P.R., la última posibilidad que tiene Gaby de volver a la cancha como entrenadora de México podría darse en octubre con la Copa Panamericana, en Aguascalientes.





Te puede interesar:





Deportes Ignacio Zamudio mantiene alto nivel de Alegna

Local Dan “manita de gato” a la plaza Tierra de Encuentro

Local Detecta JMAS tomas clandestinas en Acueducto Ojos del Chuvíscar