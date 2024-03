"Gracias por todo el cariño": Jugadores y cuerpo técnico de Chihuahua FC se despiden de su afición

Varios jugadores del Chihuahua Futbol Club, así como el director técnico Alejandro Pérez, se despidieron de la afición del estado grande a través de un grupo de WhatsApp donde expresaron su cariño mutuo y dirigieron unas últimas palabras, pues, confirmaron que no se volverán a presentar en la Liga Premier del Futbol Mexicano.

Dicho grupo fue creado por la afición chihuahuense con el objetivo de recolectar apoyo económico, aproximadamente mil personas se unieron al mismo, en el que realizaron donaciones para poder solventar algunos de los gastos de los jugadores que tienen semanas sin recibir su salario.

Foto: Chihuahua FC

“Agradezco a jugadores, cuerpo técnico y a la maravillosa afición que siempre nos apoyó en cada encuentro, es lamentable la situación que estamos viviendo, por cuestiones ajenas a nuestra entrega, buenos resultados y profesionalismo, de parte de todos los que militamos hasta el día de hoy en este equipo, solo quiero agradecerles todo el cariño hacia cada uno de nosotros, a mis jugadores, estoy seguro que pronto nos encontraremos en un proyecto serio”, comentó Alejandro Pérez Macías, entrenador de Chihuahua FC.

Por su parte, Diego Gama, quien fungió como “9” titular del equipo del sol desértico durante el año y medio que participó el club en la Liga Premier del Futbol Mexicano, lamentó lo que ocurrió con la situación económica, el exfuerzas básicas del Atlético de Madrid también dirigió unas palabras hacia los fanáticos.

Foto: Chihuahua FC

“Muchas gracias por todo el apoyo durante este año y medio, me sentí como en casa, siempre estuvieron ahí en el estadio cada 15 días, espero que el futbol nos reencuentre en una división más arriba, confío que así será, les deseo el éxito en todo lo que hagan”, expresó Diego Gama.

Todo esto deriva de que sus principales patrocinadores, pertenecientes al conglomerado Xoy, propiedad de Carlos Lazo, el venezolano que está ligado a actividades fraudulentas con el caso de Yox Holding y quien ahora tiene ficha roja por la interpol, eran los que principalmente financiaban la nómina del club.

Foto: Chihuahua FC

Según el reglamento del Futbol Mexicano, sólo la Asamblea General es el único órgano que tiene la capacidad de suspender a un afiliado ante la FMF, aunque el Comité Ejecutivo lo puede hacer inmediatamente en caso de que haya incumplimientos al Estatuto Social, Código de Ética de la FMF, FIFA o Concacaf. Ante esto, la suspensión se mantendrá hasta la próxima Asamblea General y, posteriormente, ya sea que se levante o se ratifique.

Tras la situación, el club no se pronuncia al respecto, todo indica que pedirán su desafiliación de la Federación, con esto, no terminarán el torneo en el que marchan como primeros de la tabla con récord de puntos, o bien, la misma FMF podría tomar la decisión de terminar con el proyecto, el reglamento estipula que si el club está ligado actividades fraudulentas lo pueden hacer, además de los adeudos a los jugadores y cuerpo técnico, esto aunado a que no se presentaron a su último compromiso.