Hermanos González van por más en el hockey

Enfocados en los próximos eventos y con la consigna de poner a México en los primeros planos del pódium dentro del deporte del hockey sobre pasto, los hermanos Alan y Erick González reaparecerán con el selectivo nacional hasta el mes de octubre.

“Teníamos a finales de julio un clasificatorio a hockey, pero lo pospusieron hasta octubre y aparte con la juvenil el Panamericano Sub-21, el cual es clasificatorio al mundial y que también fue postergado para noviembre”, señaló Alan González, portero titular de la selección nacional de hockey sobre pasto.

Es así que los próximos eventos que tendrán los hermanos González con el selectivo nacional, la primera parada será el Challenge Panamericano, el cual se realizaría en julio pero se cambió a octubre en Lima, Perú, donde ambos jugadores participaron en los Juegos Panamericanos 2019.

Posteriormente el delantero chihuahuense Erick González acudirá al Campeonato Panamericano de la especialidad en la división Sub-21, torneo que se pondrá en marcha del 13 de noviembre al 13 de diciembre de este año en Santiago de Chile

Alan señaló: “Seguimos entrenando en cuanto a lo que se puede hacer de físico y fuerza en casa, no es la misma intensidad, pero seguimos comprometidos en darlo todo en los próximos compromisos”.

Además el guardameta de la selección nacional puntualizó: “Sí nos afecta el no salir de casa por lo mismo que se descuida un poco lo técnico, al no poder estar en cancha, si de por sí está complicado entrenar en cancha que no es de hockey, pero primero es cuidarnos en casa”.

