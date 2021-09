Jesús Aragón y los Desercats, por el pase a la final nacional

Como no hay día que no llegue y fecha que no se cumpla este sábado el entrenador parralense Jesús “El Parral” Aragón y su equipo Desercats (Gatos del Desierto) de El Paso, Texas, tienen una cita con la historia dentro de su joven participación en la Liga Profesional Pro Basketball Association (PBA), cuando estén enfrentando en semifinales al representativo de FT Worth Firm, en punto de las siete de la tarde contado con escenario el Mac Arena en Dallas, Texas.

Es de resaltar que el estratega del capital del mundo, se encuentra a dos triunfos de agenciarse el título de la liga PBA del baloncesto profesional de Estados Unidos, al ser uno de los cuatro equipos que disputarán las semifinales dentro de la Final 4, ya que en la actual campaña fueron 60 equipos que iniciaron el torneo en el mes de mayo, donde los mejores de costa a costa, fueron avanzando a los playoffs, donde lo mejor de lo mejor del país del norte a luchado todo el torneo, donde solo quedan los mejore de cada conferencia.

Es de resaltar que los Gatos del Desierto, dirigidos por el parralense Jesús Aragón, se calificaron a la Final 4, luego de imponerse en el juego de campeonato de conferencia al equipo PNW Vets de Seattle Washington con pizarra de 122 puntos por 99 y este sábado 18 de septiembre jugarán la semifinal ante el representativo de FT Worth Firm, donde el que resulte ganador jugará la gran final ante el ganador del encuentro entre, NY Generals y Columbus Blackhawks.

Ante este duro compromiso el estratega parralense, mencionó que en el transcurso de la semana ha preparado el equipo con ejercicios de elasticidad y de reacción rápida, se han efectuado muchas repeticiones de tiros, así como dos juntas del trabajo de análisis de video, para la revisión de estadísticas y estrategias.

Los Desercats, están viajando este día rumbo a Dallas Texas, para llegar por la noche y tener un proceso de recuperación del cuerpo, una cena en equipo y por último el sábado en la mañana una práctica muy ligera dentro del gimnasio donde estarán jugando la semifinal a las siete de la tarde.

Además, Jesús Aragón agrego, que todos los jugadores se encuentran motivados y contentos han estado trabajando en aspectos psicológicos y la única baja que presentará el equipo es la del botador Daniel Hernández, el cual tuvo que dejar el equipo por un contrato ya firmado en la liga de México. Sé que está baja nos dolerá, pero también cuenta con jugadores en la banca de confianza, a los cuales les tiene mucha fe de que pueden cubrir estos minutos.

El compromiso de los Gatos del Desierto del coach Jesús “El Parral” Aragón, está programado este sábado en punto de las siete de la tarde en el Mac Arena de Dallas, Texas, el juego será transmitido por Facebook, el a página southwest desert hopos.

Jesús “El Parral” Aragón, buscará con su equipo el boleto a la gran final de la Liga Pro Basketball Association 2021. Foto: Cortesía Jesús Aragón