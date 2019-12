Jurado termino año subcampeón novato en Nascar México

El piloto chihuahuense Omar Jurado cerró su participación en la temporada 2019 de Nascar Peak México Series, donde el parralense tuvo un año complicado que lo dejó como subcampeón en la disputa por el título Novato del Año.

Omar, con un año importante a bordo del auto #54 Sherwin Williams-Sanirent-G500-Grupo Jurado- Transportes Jurado-Autos Seminuevos Gocar- Proyect-Ford, recorrió 9 ciudades a lo largo de las 12 fechas del calendario, en las cuales se mantuvo en todo momento peleando por el título de los novatos, en ésta, su temporada debut.

El último escalón para el joven piloto fue el autódromo de la Magdalena Mixhuca, en el cual un contacto cortó su lucha antes de lo esperado, y a pesar de poder seguir en la pista, el resultado le impidió conseguir el objetivo; sin embargo, se consolidó como subcampeón de los novatos, título meritorio para uno de los nuevos talentos de la categoría más importante de México.

“Termina un año muy importante para mí, se dieron grandes pasos en los que pude mejorar demasiado, manteniéndome siempre en la pelea por el campeonato de los novatos. Al final no se consigue ese objetivo, pero creo que me llevo mucho más que eso, fue una temporada de muchísimas experiencias que me dejan tranquilo, aunque con mucho trabajo por delante”.

“Fue increíble el enfrentarme a un reto como éste, una gran final en el Hermanos Rodríguez, siendo parte de la categoría Estelar. Esto no hubiera sido posible sin todo el apoyo de mi equipo, de mi familia y de mis patrocinadores que hicieron esto realidad”, dijo Omar.

Esto le pone fin a la temporada 2019 para Omar Jurado, con el cerrojazo final de Nascar Peak México Series.