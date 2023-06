La futbolista chihuahuense Claudia Lozoya se despide de las Rayadas de Monterrey

“Aún no tengo definido lo que va a pasar o con cual equipo me involucraré para el siguiente torneo”: dijo la futbolista capitalina chihuahuense Claudia Lozoya Lechuga a El Heraldo de Chihuahua después de darse a conocer que culminó su etapa con la escuadra de las Rayadas de Monterrey y ahora tendrá que buscar opciones para seguir activa en la liga mx femenil.

A través de varias redes sociales, la propia institución deseó éxito a la portera chihuahuense y le agradeció su gran aporte al equipo en los seis años en los que vistió la casaca de las regias. De igual manera, mensajes de apoyo fueron publicados por personas que tuvieron oportunidad de convivir con la cancerbera nacida en esta capital el 07 de junio de 1995, y en todos ellos se puede percibir el gran aprecio que tuvieron para quien defendió la portería de las regias en 13 torneos totales, uno de ellos, Torneo de Copa.

Precisamente fue en este último en donde la chihuahuense inició su aventura deportiva en el máximo circuito del balompié nacional en el año 2017, llegada al conjunto de la capital neolonesa junto con otra capitalina como lo es Alexia Frías y la originaria de Ciudad Juárez, Selena Castillo, siendo de esta manera, las primeras jugadoras del estado de Chihuahua que vieron acción en este circuito femenil profesional de fútbol.

Su palmarés deportivo incluye su participación con la selección nacional universitaria en el Campeonato Mundial Universitario de Futsal que tuvo lugar en Brasil en el año 2016, además de haber formado parte, en su momento, de la terna para elegir a la mejor portera de la Liga MX, distinción que recayó en Blanca Félix.

En el terreno individual, tuvo su debut profesional en la Liga MX en el torneo de apertura 2017, el domingo 30 de julio de ese año, en la victoria ante las Centellas del Necaxa por 5 goles a 2, estando en el campo precisamente las tres jugadoras chihuahuenses.

Viviendo una gran experiencia deportiva, Claudia, junto con sus compañeras del equipo rayado, obtuvo en dos ocasiones el título del máximo circuito de esta Liga MX femenil, primero en el torneo de apertura 2019 cuando vencieron a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León por apretado marcador de 2 goles a 1 y luego, en torneo de apertura 2021, nuevamente ante las felinas a las que derrotaron por la vía de la tanda de penales por 3-1 después del empate en el tiempo reglamentario de 2-2.

Adicionalmente, la chihuahuense obtuvo tres subcampeonatos, en todos ellos cayendo en los partidos de la gran final ante el representativo de Tigres de la UANL, el primero de ellos en el torneo de clausura 2018 cuando cayeron res en penales 2-4 después de la igualada a 4-4. Luego, en el torneo de clausura 2019 por 2-3 y el último fue en el Guardianes 2020 nuevamente en panales 2-3 después del empate 1-1.

SUS NÚMEROS:

124 juegos totales

106 juegos fase regular

16 juegos liguilla

2 juegos torneo de copa

2 campeonatos

3 subcampeonatos