Luis Enrique "Menón González protagonista con Tlaxcala FC

Uno de los futbolistas emblemáticos chihuahuense es el jugador Luis Enrique “el Menón” González Bustamante quien ha tenido un largo historial no sólo en el futbol de esta capital, sino en el ámbito del futbol mexicano en sus diferentes categorías, teniendo una importante formación en la escuela de futbol de los Tuzos del Pachuca y ahora integrante de Tlaxcala FC de la Liga Premier.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

Como el resto de los jugadores y equipos de ésta y otras ligas deportivas, está en espera de lo que se determine en cuanto a la reactivación de las actividades derivado de la suspensión por la pandemia del Covid-19 para reanudar el torneo y concluir la temporada, en la que seguramente será protagonista en la fase de Liguilla.

“Sí, estamos en espera de lo que se determine en cuanto a la Liga Premier, pues lo que sabemos que es ya está cancelada la ronda Regular y ahorita estamos esperando notificaciones para saber si la opción es irse directamente a Liguilla o ver qué va a pasar, aunque esto aún está en veremos y no tenemos certeza al respecto”, comentó “el Menón”.

Por lo pronto, sigue activándose físicamente, pues: “Estoy llevando a cabo un programa de entrenamiento físico y de nutrición con un entrenador-nutriólogo y con el staff del equipo para mantenernos en forma y estar listos para cuando se reanuden las actividades de la liga, donde estamos teniendo una buena temporada”.

Dentro de sus planes a futuro, el chihuahuense comenta que: “Aún no sé qué vaya a pasar, primero veremos lo de la Liga Premier, aunque también estoy considerando la nueva liga varonil, pues a mis 23 años aún cumplo con el criterio de formar parte de un equipo, el cual no sería Pachuca, pues tengo entendido de que no entrará Tuzos en esta liga”.

Su debut en la Liga MX ocurrió el 22 de abril del año 2017, cuando su equipo de los Tuzos del Pachuca se enfrentó a los rojinegros del Atlas con la victoria de estos últimos por la mínima diferencia de 1-0, cotejo en el que el chihuahuense entró de cambio en el ocaso del partido alcanzando a jugar sus primeros 4 minutos en el Máximo Circuito del Balompié Nacional.

Actualmente “el Menón” se encuentra registrado en la posición de medio ofensivo del equipo de Tlaxcala FC que está teniendo acción en la temporada del Torneo de Apertura 2019-Clausura 2020 de la Liga Premier de Segunda División Profesional.

En este circuito lleva 2 anotaciones en los 12 partidos que ha disputado, acumulando un total de 614 minutos en acción en la cancha, y colaborando de manera efectiva en que su escuadra comanda las acciones como primer lugar de la serie A del Grupo 2 de esta Liga Premier, con un total de 49 unidades conseguidas, producto de 13 victorias, 4 empates y 3 derrotas, teniendo una diferencia de +16 en goles.

Te recomendamos: