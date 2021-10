Manuel “Loco” Torres logra contrato en la UFC

El peleador chihuahuense Manuel Torres, integrante del Entram Gym, consiguió su contrato para pertenecer a UFC, luego de ganar su combate en el episodio 9 de la temporada 5 del Dana White’s Contender Series.

En el arranque del primer asalto, Manuel Torres fue cuidadoso en el arranque, donde su rival Englund lo llevó a la reja y cuando se separaron el estadounidense se quejó de un piquete en su ojo izquierdo, sin embargo el réferi no intervino y eso permitió que “el Loco” lo derribara y acabara con ground and pound llevándose así la victoria por la vía del cloroformo.

Con este resultado Manuel “el Loco” Torres se convierte en el segundo peleador del estado de Chihuahua en pertenecer a la mejor marca de peleas en artes marciales mixtas como lo es la UFC, uniéndose a Yair “el Pantera” Rodríguez.

Al término de la pelea, Manuel Torres señaló: “Me siento bien contento, no me la creo todavía, este fue el plan que me puso mi entrenador Raúl Arvizu y así se hizo para llevarnos la victoria y formar parte de esta gran empresa”.

Cabe mencionar que ahora Manuel Torres, originario de ciudad Madera, Chihuahua, seguirá preparándose con su equipo de trabajo, teniendo como base la ciudad de Tijuana, Baja California, para estar en la mejor condición para su debut en la UFC.

Es así que el chihuahuense actualiza su récord en 13 peleas ganadas y sólo dos descalabros en el terreno profesional en las artes marciales mixtas, buscando ser el primer campeón mundial del estado en este deporte.

