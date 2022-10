Rarámuris al estilo Packers; aficionados podrán ser dueños del equipo

El equipo chihuahuense Rarámuris Pro Football, quien participará en la Liga de Futbol Americano de México (LFA) venderá acciones del club a aficionados que quieran ser dueños del equipo, tal como lo hacen los empacadores de Green Bay en la NFL o el Futbol Club Barcelona del soccer español.

El traspaso de acciones consistirá en vender a particulares una pequeña parte de Rarámuris a las personas que quieran sentirse parte del club, como dueños del equipo debutante del emparrillado profesional en México, así lo anunció el coach Mauricio Balderrama a través de sus redes sociales.

“¡Lo prometido es deuda mi gente! Desde el primer equipo profesional que formé quise hacer esto. Próximamente esperen noticias donde tú puedes ser accionista del equipo Rarámuris Pro Football, con múltiples beneficios y a un precio accesible para todos los niveles económicos, gracias por todo el apoyo a todos los que les he platicado.” Expresó el entrenador en jefe.

Los beneficios que obtendrán los compradores, serán: certificado personalizado con el número de acciones compradas por persona, boletos en zonas preferenciales para los juegos de local de Rarámuris, estacionamiento exclusivo además de artículos como gorras, lanyards, playeras, jerseys, etc.

Aun no se han dado a conocer el precio de cada acción, el número máximo que podrá comprar cada persona, la fecha en que saldrán a la venta o si habrá restricciones de foráneos que quieran adquirirlas, pero está cien por ciento confirmado que se realizará la dinámica, y se estarán dando detalles en los próximos días.

En el caso de Green Bay, un individuo puede comprar una acción de los Packers por $300 dólares, las acciones no tienen valor financiero y no se pueden revender. Los accionistas de la franquicia de no reciben dividendos, es decir, no obtienen ganancias con su compra.

Rarámuris es un equipo aun en construcción, pero ha hecho grandes contrataciones de cara a su temporada debut en febrero del 2023, tal es el caso del receptor Maurice Woodard, así como varias incorporaciones ya anunciadas en todas las líneas, lo que lo coloca como uno de los contendientes al título.

Cabe a resaltar que compartirán casa con Caudillos de Chihuahua, franquicia que recientemente anunció su participación en la LFA del próximo año y que conservará gran parte de su plantilla que usaba en la FAM, todo parece indicar que será un Derby emocionante y que ningún aficionado del deporte de la tacleada en la capital del estado grande se querrá perder.

El dato:

La temporada comenzará en febrero del 2023