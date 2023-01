Réferi chihuahuense busca realizar curso para internacionalizarse

En el marco del Campeonato Nacional Elite, del Comité Olímpico Mexicano, se estará realizando el curso de capacitación para la obtención de una Estrella IBA, el réferi chihuahuense Fehernery Cota fue invitado a realizarlo, aunque es gratuito, los costos de traslado y hospedaje tendrán que ser costeados por la misma persona, el chihuahuense busca recursos para juntar los $7,500 pesos que necesita.

“Estas oportunidades son únicas, no puedo desaprovecharla, estaremos asistiendo, en México no se había realizado este curso internacional, ahora me tocó ser el representante de Chihuahua, será del 12 al 20 de enero”, declaró Fernhery Cota Gutiérrez en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

La Federación Mexicana de Boxeo otorga cursos para los réferis de hasta 3 estrellas a nivel nacional, las cuales te pueden otorgar pase para participar en competencias de Primera Fuerza, Olimpiada Nacional, Boxeo Elite, etc., al presentar el curso antes mencionado, se te brinda la credencial para ser juez a nivel internacional.

“Será mi primer curso de este tipo, me puede abrir muchas puertas para asistir a diferentes continentes a hacer lo que me gusta, al igual son de 3 estrellas los niveles internacionales, espero pronto poder realizar los otros y representar a mi país y mi estado en competencias de gran nivel”, comentó el profesor Cota.

A pocos días del inicio del curso, el Licenciado en Educación Física no cuenta con los recursos necesarios para asistir a la justa, para ellos, pide apoyo a la población para juntar el dinero necesario para poder obtener el título de réferi internacional, una meta que ha perseguido desde el inicio de su carrera en el deporte de los puños

“Me cayó la noticia de sorpresa y a pocos días de iniciar, falta menos de una semana para que inicie y se me dificulta conseguir el dinero, pero es una oportunidad que no puedo desaprovechar, sería de gran ayuda si me pudieran brindar ayuda para costear los gastos, que serán de 8 días que estaremos por la Ciudad de México en el Comité Olímpico Mexicano”, finalizó el réferi chihuahuense.

Además de asistir a la capacitación, el juez de la división del norte estará fungiendo como réferi en el Campeonato Nacional Elite, que se celebrará en la misma Ciudad de México, por lo que espera ayuda de patrocinadores, así como de personas que quieran ayudar a la causa de un digno representante del estado grande en el mundo del pugilismo.

El apunte: Pueden comunicarse con Fehernery al 614-255-9965 o pueden hacer transferencias bancarias a su tarjeta: Santander 5579 1003 2549 0074 a nombre de Fernhery Cota Gutiérrez