Tamara Vega, atleta chihuahuense, denuncia a su exentrenador por pederastía

La atleta olímpica chihuahuense, Tamara Vega, denunció públicamente a su ex entrenador Sergio “N” de delito de pederastía, pues, relató que mantuvo relaciones sexuales con el cuando tenia apenas 16 años de edad y él 27, esto ocurrió cuando llegó a Ciudad de México para abrirse camino entre la elite de su disciplina y quien fue según relata la deportista, alguien de su completa confianza abuso de ella.

“Todo este tiempo me mantuve callada por el miedo no solo a decirlo públicamente, si no, al qué dirían los demás, sin embargo, cuando esto acaba, me decidí a romper el silencio y denunciarlo ante la Fiscalía y públicamente, esto ocasionará que no pueda seguir entrenando y no les haga lo mismo a más jóvenes deportistas”, declaró Tamara Vega, pentatleta del estado grande.

La dos veces olímpica por México en Londres 2012 y Río 2016 declaró que todo comenzó cuando se mudó de Chihuahua hacia la Ciudad de México, donde se hizo cercana a Sergio “N”, después, comenzaron con una relación, a pesar de los 11 años de diferencia y fue cuando tuvieron relaciones sexuales, en ese entonces, Tamara era menor de edad.

Foto: Facebook Tamara Vega

“No soy la única, hubo varias deportistas que me mandaron mensajes, también sufrieron lo mismo por Sergio “N”, hubo quienes me dijeron que les ocurrió algo parecido pero con otros entrenadores, esto me motivó más a poner un alto a esto, muchas vivimos con miedo a que no nos lleven a competencias por hablarlo”, aseguró la deportista oriunda de la división del norte.

Fueron años de terror los que sufrió Tamara al lado de ahora su exentrenador, la atleta chihuahuense aseguró que también pasó por problemas alimenticios, pues dice que Sergio “N”, le daba pastillas para bajar de peso, las cuales en lugar de ayudarla, la hacían decaer y esto conllevaba a una baja en el rendimiento deportivo.

“Cuando mi caso lo dimos a conocer públicamente pase por cosas complicadas, duré varios días en depresión, no se porque me sentía sucia y culpable, me atendí psicológicamente y fue como me levanté anímicamente, me di cuenta que no tenía porque sentir vergüenza”, expresó Vega Arroyos.

La denuncia de Tamara no termina únicamente en el delito de estupro, la defensa legal de Vega señaló que se trata de un conjunto de delitos de los cuales ya tiene conocimiento la autoridad encargada de llevar el caso, pues, fueron muchos años donde ocurrieron varios sucesos.

La denuncia se interpuso ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, estas dependencias tendrán que analizar si se acredita algún delito, los cuales, según la parte de Tamara Vega son: pederastia y trata de personas.