Todo sobre Yair "El Pantera" Rodríguez, el chihuahuense que la está rompiendo en la UFC

Durante la noche del sábado 11 de febrero del 2023, ocurrió algo histórico, pues el peleador chihuahuense, Yair “Pantera” Rodríguez, logró convertirse en el campeón interino de peso pluma en la Ultimate Fighting Championship (UFC) 284, tras vencer al estadounidense Josh Emmett.

A pesar de que dio mucha batalla, al final, el luchador Josh Emmett, originario de Phoenix, Arizona, perdió por primera ocasión por sumisión, pues luego de que el “Pantera” le aplicara un triángulo, se rindió tras 40 segundos de finalizar el segundo round.

Tras vencer a cinco de sus oponentes de forma consecutiva, ahora Yair Rodríguez tendrá que pelear con el australiano Alexander Volkanovski para consolidar su título.

No cabe ninguna duda de que el “Pantera” es uno de los mejores luchadores de Artes Marciales Mixtas en el mundo pero ¿sabes cómo empezó su camino en el deporte? Te contamos un poco más sobre su historia.

¿Quién es Yair “Pantera” Rodríguez?

Yair Raziel Rodríguez Portillo nació el día 6 de octubre de 1992 en Parral, Chihuahua, por lo que actualmente tiene 30 años. Yair es cinturón negro en Taekwondo y peleador de artes marciales mixtas, donde compite en la división de peso pluma en la UFC.

Yair "Pantera" Rodríguez es parralense/Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Desde pequeño, Yair tenía muchísima energía, por lo que sus profesores le dijeron a sus padres, que tenían que hacer algo al respecto, por lo que ellos decidieron meterlo a practicar Tae Kwon Do a los 5 años.

Ese deporte lo apasionó y posteriormente, comenzó a practicar box y luego judo, lo que en gran parte lo preparó para poder ser luchador de artes marciales mixtas.

El “Pantera” inicia su carrera en las artes marciales mixtas (MMA)

Uno de los primeros datos que se tienen de Yair “Pantera” Rodríguez peleando en escenarios importantes, es cuando apareció en 2014 en The Ultimate Fighter: Latinoamérica, donde compitió por el equipo Velásquez.

En ese programa, el “Pantera” logró derrotar a todos sus contrincantes hasta lograr llegar a la final, en la cuál logró ser uno de los campeones en su división cuando tenía sólo 22 años.

Yair Rodríguez debuta en la Ultimate Fighting Championship (UFC)

El día 15 de noviembre del 2014, durante la UFC 180, Yair “Pantera” Rodríguez hizo su debut oficial, enfrentando a Leonardo Morales a quien derrotó y se convirtió en el ganador de la pelea.

El año siguiente, en específico el 13 de junio del 2015, durante la UFC 188, Rodríguez se enfrentó al estadounidense Charles Rosa, a quien también derrotó y se llevó también el premio a la Pelea de la Noche.

El Pantera" Rodríguez, campeón/ Foto: UFC

Posteriormente Rodríguez siguió peleando y ganando, incluso, el 6 de agosto del 2016, se enfrentó al estadounidense Alex Cásares durante la UFC Fight Night 92; en ella logró ganar la pelea y ambos peleadores se llevaron el premio a Pelea de la Noche.

El “Pantera” se enfrentó a Frankie Edgar el 13 de mayo del 2017 durante la UFC 211, en la cuál, lamentablemente perdió tras una parada médica por la fuerte hinchazón de uno de sus ojos.

En noviembre del año siguiente, Frankie Edgar se encontraba lesionado, por lo que Rodríguez lo reemplazó en su pelea contra Jung Chan-Sung, en ella, el “Pantera” logró ganar la pelea por nocaut y fue galardonado con los premios de Pelea de la Noche y Actuación de la Noche.

Posteriormente, en septiembre del 2019, en su pelea contra Jeremy Stephens, el “Pantera” le picó accidentalmente el ojo a su oponente, por lo que la pelea no pudo continuar, debido a ello, se enfrentaron de nuevo un mes después y Yair Rodríguez ganó la pelea por decisión unánime, llevándose una vez más el bono de Pelea de la Noche.

En 2020, Yair pelearía contra el ruso Zabit Magomedsharipov, sin embargo, no pudo hacerlo debido a que presentaba una lesión en el tobillo.

Más tarde, en diciembre del mismo año, la agencia de control antidopaje de la UFC anunció que suspendería a el “Pantera” por seis meses, tras no informar sobre su paradero y no presentarse a los controles antidopaje, situación que no lo dejó pelear hasta el 17 de julio.

El 17 de julio, Rodríguez enfrentaría a Max Holloway, sin embargo, la pelea no pudo proceder debido a que su contrincante estaba lesionado y la lucha tuvo que reprogramarse.

Fue hasta el 13 de noviembre del 2021, cuando por fin el “Pantera" y Max Holloway pudieron enfrentarse y en esa batalla, el parralense perdió, sin embargo, peleó tan bien que ganó el premio a mejor pelea de la noche.

Parral Derrota 'El Pantera' Rodríguez a Brian Ortega; le disloca el hombro

Más adelante, el 16 de julio del 2022, Rodríguez se enfrentó al originario de California, Estados Unidos, Brian Ortega, ganando una vez más, gracias a un TKO.

Su siguiente pelea fue con Josh Emmett, donde como ya sabemos, logró llevarse el triunfo y convertirse en el campeón de su división.

El “Pantera” es un deportista sumamente querido y admirado por los mexicanos, en especial por quienes viven en el norte del país, es por ello, que un artista de Tijuana que se hace llamar Mode Orozco, realizó un mural del deportista que quedó simplemente impresionante.

El mural se encuentra se encuentra ubicado en la avenida Vía Rápida, debajo del Puente Peatonal de Zona Río, en Tijuana, Baja California.

En los comentarios de las fotografías del mural que el artista subió a sus redes, todos expresan lo bello que es el mural y lo orgullosos que están del deportista mexicano que puso el nombre de nuestro país en alto.