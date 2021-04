Víctor Vargas lanza juego perfecto en El Paso, Texas

El lanzador chihuahuense Víctor Vargas realizó lo que pocos pueden en el beisbol: lanzar un juego perfecto, esto el pasado sábado, donde por espacio de siete entradas sus rivales de Cathedral no le hicieron nada, retirándolos en fila para llevar a su equipo, los Dragones de Da Vinci School for Science and the Arts por 4-0.

El joven pitcher de tan sólo 16 años de edad tiene tres meses militando para los Dragones en el beisbol de la secundaria en El Paso, Texas, donde tras su llegada el equipo tiene un récord de 7 ganados por 9 descalabros.

Víctor inició el camino en el rey de los deportes al ser parte de la Escuela Tarahumara de Beisbol, de donde pasó a formar parte de la escuadra Indios Academy, donde empezó su categoría Juvenil, fue Iván Sánchez quien descubrió el talento que tiene en su brazo y junto con Toño Luévano le dieron seguimiento , así el coach de El Paso Ángel Torres lo pidió para jugar allá consiguiendo un lugar para estudiar en El Paso, Texas.

Pero sin duda alguna el sábado 10 de abril será recordado por Víctor, ya que en siete entradas completas retiró a 21 bateadores en orden concretando el juego perfecto venciendo al conjunto de Cathedral por pizarra final de 4 carreras por 0.

Además de Víctor Manuel Vargas los jugadores Hiram Espinoza Morales, Luis Carlos Sánchez, Esparza, Fernando Serrano Pizarro, Jesús Vera Pérez y Adrián Ochoa están militando en el beisbol en El Paso, Texas, siendo un buena camada de peloteros de Chihuahua que busca aumentar su nivel en el vecino país.

Cabe mencionar que el próximo encuentro de los Dragones será nuevamente una serie de dos partidos ante la escuadra Cathedral, donde buscarán más victorias para escalar posiciones en el torneo.

EL DATO

Víctor es el primer jugador en tirar el tan anhelado juego perfecto en la división de Secundaria.

Conózcalo

Víctor Manuel Vargas Alvarado

Edad: 16 años

Mide: 1.70 metros

Pesa: 68 kilos

Posición: pitcher y fielder izquierdo

