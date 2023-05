Desde "¿te mandas solo?" hasta "si lo encuentro ¿qué?": Frases más comunes de madres mexicanas

Si hay algo que distingue a una madre mexicana, es la cantidad de “frases célebres, populares” utilizadas, sí aceptémoslo, en su mayoría para regañar u ordenar algo. Al parecer sus sabios conocimientos se han transmitido de generación en generación; frases con mucho humor, sarcasmo y una pizca de ironía que nos remontan a la infancia.

¿Quién dijo que educar es un tarea fácil? Sin duda alguna, las madres mexicanas lo han sabido hacer y ¡muy bien! En esta ocasión hemos hecho un listado de frases típicas de una madre mexicana, para rendir un pequeño homenaje a esos seres maravillosos que han enseñado con su particular humor grandes lecciones de vida, porque al final ¡madre solo hay una!

Madre mexicana que se respeta ha dicho:

"¡Porque soy tu madre y punto!: Hace valer su autoridad de madre.

Hace valer su autoridad de madre. "En la casa hay frijoles": La madre evita gastar.

La madre evita gastar. "¡No soy tu sirvienta!": Cuando se niega hacer los deberes de los hijos.

Cuando se niega hacer los deberes de los hijos. "Y si lo encuentro ¿qué te hago?": Advertencia que lanzan las madres cuando los hijos piden ayuda para econtrar algo.

Advertencia que lanzan las madres cuando los hijos piden ayuda para econtrar algo. "Aquí no es hotel": Para que los hijos entiendan que no pueden llegar a cualquier hora a la casa.

Para que los hijos entiendan que no pueden llegar a cualquier hora a la casa. "¿Crees que me chupo el dedo?": Cuando sabe que le están contando mentiras.

¿Reconoces alguna frase en tu mamá?

Algunas frases de las madres mexicanas, ¿cuál más agregarías? #FelizDiaDeLaMadre #SabesQueEsMamaCuando pic.twitter.com/sAjgSx7Hn0 — El Arrayán (@elarrayanpv) May 10, 2016

Madre mexicana que se respeta las ha dicho en algún momento conveniente, y es que como el amor de madre no hay dos, si tienes la fortuna de conservar a tu mamá, atesora estos momentos que en un futuro no muy lejano se convertirán en recuerdos memorables.

¿Cuándo inició la tradición del 10 de mayo en México?

El 13 de abril de 1922 luego de una convocatoria para elegir una fecha con el fin de conmemorar a las madres el público votó por la fecha del 10 de mayo de ese mismo año, convirtiendo a México en el primer país latinoamericano en celebrar el Día de las Madres.

La celebración mexicana dedicada a las mamás incluye una reunión familiar en la que se degustan ricos platillos tradicionales y al son de música mexicana se expresa el cariño, amor y gratitud por el amor incondicional de madre.

Así que ya lo sabes, no importa en qué momento de tu vida leas estas frases, es seguro que al hacerlo te llevarán a tu refugio seguro, tu mamá, ámala, hónrala y respetala, que nunca pase desapercibido lo importante que ella es para ti, y, si a veces no la comprendes, no te preocupes, un día tendrás hijos y todo tendrá sentido. ¡Feliz Día de las Madres!

Nota original en El Sol de Parral