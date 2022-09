¡Achú! ¿Por qué decimos salud a una persona que estornudó?

"Salud" o "Jesús te ayude" como dicen las abuelitas, es la respuesta que se nos enseño desde muy pequeños que debemos dar a una persona que estornude, pero, ¿sabes por qué y des cuándo se acostumbre hacerlo?

Y es que un estornudo no necesariamente significa que la persona está enferma, puede ser una simple irritación en la nariz, no obstante, es incluso mal visto que alguien no desee salud a una persona que acaba de estornudar.

¿Por qué decimos salud a alguien que estornudó?

La realidad es de que hoy en día, el decir "salud", es más un mero cordialísimo, sin embargo, esto no fue así siempre y hace muchos siglos atrás, el estornudo podría significar que la persona se encontraba en riesgo de muerte.

Para conocer el origen de esta costumbre, tendremos que remontarnos hasta los 500 en Europa, justo cuando la humanidad conocía una de las peores enfermedades de la historia, como lo fue la temida peste.

¿Recuerdas el miedo qué daba ver que alguien estornudaba cerca de ti al principio de la pandemia del Covid-19?, pues, en aquellos años, el estornudar también era síntoma de tener la peste y es por eso que comenzaron a desearles salud, ya que no había doctores o medicinas como hoy y era muy probable que la persona no viviera.

Se cree que fue la Iglesia Católica, la que decretó decir "Salud", o "Dios te bendiga", como plegarias y súplicas para evitar y vencer la enfermedad entre la población. Desde entonces se tomó la costumbre de decir esta palabra por motivos de buenos deseos a las personas que hayan estornudado y puedan estar enfermas.

Por otra parte, hay un mito de que cuando alguien estornuda dos o más veces seguidas es porque alguien se está acordando de la persona. También se cree que el corazón deja de latir en los segundos que dura el estornudo, sin embargo esto no es verdad; las alteraciones en el flujo sanguíneo producidas por los cambios de presión pueden afectar el ritmo cardiaco pero este vuelve a la normalidad cuando se termina de estornudar.

¿Por qué estornudamos?

Se considera que el estornudar es un reflejo, una respuesta normal e incontrolable a la irritación dentro de la nariz. Es la forma en que el cuerpo se deshace de los irritantes nasales como el polvo.

La costumbre de decir "Salud" a un estornudo, se remonta hasta los años 500 / FOTO: Archivo | OEM

Cuando el interior de la nariz está irritado, el cerebro envía mensajes a varios músculos a lo largo de todo el cuerpo, los cuales actúan en conjunto para producir el estornudo. Los resfriados y las alergias nos hacen estornudar más a menudo. Pero hay otros factores que desencadenan el estornudo, tales como:

Luz brillante

Una de cada cuatro personas presentan "estornudos fóticos". Esto significa que estornudan en respuesta a la exposición súbita a la luz brillante. Cuando una persona que presenta estornudos fóticos se expone súbitamente a luz brillante, los científicos creen que los nervios en el ojo se activan. Estos envían señales al cerebro, las cuales toman por error la señal lumínica como un irritante en la nariz.

Polvo

El polvo, así como el moho, el polen y otros alérgenos pueden hacernos estornudar. Las alergias son una reacción inmunológica debido a sustancias que en la mayoría de los casos no representan ningún peligro. Una de las primeras líneas de defensa contra los alérgenos es la nariz, y esta es la razón por la cual estornudamos a menudo cuando el polvo o el polen entra inicialmente por las fosas nasales.

Aire frío

Una ráfaga súbita de aire frío, ya sea saliendo de un edificio con calefacción y saliendo al frío, o entrando a un edificio frío en un día cálido de verano, el frío puede desencadenar un estornudo. Esto sucede porque la ráfaga súbita de aire causa que las membranas en la nariz se agranden, lo cual genera un estornudo.

Pimienta

Los granos de pimienta blanca, negra, roja y verde contienen un compuesto químico llamado piperina, el cual irrita la nariz y causa el estornudo.

¿Solo los mexicanos tenemos esta costumbre?

La respuesta es un rotundo no. El continente americano aún ni se descubría cuando esta costumbre nació y la realidad es de que muchos país responden de igual o parecida manera a un estornudo.

La expresión varía en cada país. Si estornudas en Francia te dirán à tes souhaites (a tus deseos) y en Inglaterra bless you (dios te bendiga). Los brasileños (saúde) y los alemanes (Gesundheit) se decantan por desear salud.

Los mende de Sierra Leona dan un simple gracias (Biseh!), los del Congo te desean que estés bien (Kuma) y los habitantes de Madagascar exclaman un ¡vivo! (velona). En árabe la fórmula se complica. Si estornudas, debes pronunciar alhamdullilah (alabado sea dios), a lo que tu acompañante responderá yarjamukumu Allah (que dios se apiade de ti).

En Irán, si estornudas más de dos veces seguidas, debes dejar lo que estés haciendo ya que se considera una señal