¿Aliens? Qué son los círculos verdes en el campo que se ven desde cuando viajas en avión

Si has viajado en avión, seguramente has visto estos raros círculos en los campos, o especialmente cuando se sobrevuela un desierto, pero ¿Sabes que son?, lamentablemente no se trata de alienígenas invadiendo los plantíos.

Estas extrañas formaciones en realidad se pueden dar en cualquier campo, sin embargo por el contraste de vegetación, llaman más la atención en desiertos y zonas áridas, donde resaltan estos extraños círculos sobre la tierra.

Se trata nada más y nada menos de sistemas de riego, en específico son parte de los Métodos de riego con Pivot circular, son maquinarías que rotan sobre sí mismas y forman al regar esta formas.

¿Las has vito? se trata solamente de los sistemas de riego de algunos campos/ Foto: www.traxco.es

Aunque podría parecer una explicación aburrida, más si creías firmemente en que se trataba de visitantes de otro planeta dejando su huella en el suelo, si es interesante, pues estos efectivos sistemas son complejos también.

Los que dejan estas interesantes formas son dos: Pivote central fijo, el cual como su nombre lo indica está fijo en un lugar, es mayor tamaño y se ubica justo sobre la fuente de agua o la toma, este es más pesado, por lo que no se mueve pero es efectivo.

Por otro lado, está el Pivote central móvil este es más liviano y al terminar el circuito de riego indicado se mueve manualmente las ruedas y posteriormente se jala con un tractor para ponerlo en un nuevo sitio.

En tierra, estos círculos se ven así / Foto: www.traxco.es

Aunque esto es ventajoso para cubrir más espacio, este sistema requiere más atención pues en cada circuito de riego (cada círculo verde) es necesario un alimentados de agua, y esto conlleva tubería extra.

Cual se escoja depende de lo grande del campo y lo conveniente en cada caso, por ejemplo existe el Avance frontal o lineal, el cual es usado en superficies rectangulares, y con un giro integrado puede dar vueltas en forma de L, este requiere también más tubería que el fijo pero es conveniente para mayor espacio.