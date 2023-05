Bravestarr: La caricatura que, aunque lo pareciera, no protagonizaba Lupe de Bronco

Si naciste en los años 80s probablemente recuerdes BraveStarr, una animación ambientada en un Viejo Oeste espacial, serie que cautivó a niños y niñas convirtiéndose en una de las últimas creaciones de Filmation y Group W Productions antes del cierre del estudio en 1989. Esta caricatura tuvo gran éxito en el público mexicano, pero no, el protagonista no es Lupe de Bronco, aunque resulta llamativo que no se trate de el típico vaquero blanco, sino de un héroe de piel morena.

La caricatura fue creada por Donald Kushner y Peter Locke y se emitió por primera vez en septiembre de 1987 y concluyó en febrero de 1988 en los Estados Unidos. Cabe señalar que en México se empezó a transmitir el mismo año en que salió.

BraveStarr sigue la exitosa fórmula de He-Man, de manera que fue acompañada por una línea de figuras de acción que permitieron a los fanáticos recrear sus aventuras favoritas en la vida real.

Un VHS de Bravestarr / Foto: Captura de pantalla | Amazon

El concepto de BraveStarr surgió a partir del intrigante personaje de Tex Hex, creado originalmente en 1984 durante el desarrollo de los Cazafantasmas de Filmation. Fascinado por este antagonista, Lou Scheimer, uno de los fundadores del estudio, decidió darle su propio espacio en una serie animada de ciencia ficción del Viejo Oeste.

La serie combina los elementos del western y la ciencia ficción en una historia ambientada en el siglo XXIII, en un planeta desértico y multicultural llamado Nuevo Texas. Al igual que otras producciones de Filmation, cada episodio de BraveStarr concluye con una lección moral, transmitiendo valores a los espectadores más jóvenes.

Entre los episodios más destacados se encuentra "El precio", en el que un niño se enfrenta a las consecuencias devastadoras de caer en la adicción a una droga llamada "spin". Este capítulo abordó temas importantes y difíciles de manera accesible para su público objetivo.

Foto: Captura de pantalla, Bravestarr, Caricaturasdeayer

Nuevo Texas

Nuevo Texas, el escenario principal de BraveStarr, es un planeta situado a 1957 años luz de la Tierra, en un sistema planetario con tres soles. La vida en este mundo se ve influenciada por la escasez de alimentos y agua, que deben ser importados. La mayor parte del territorio es un vasto desierto, pero también alberga humedales habitados por los curiosos gatorilas. Además, se pueden encontrar plantas llamadas "Aqua-Pod", similares a los cactus, que proveen agua vital. El kerium, un mineral rojo utilizado como combustible, es la principal exportación de Nuevo Texas y una fuente constante de conflictos entre los personajes, quienes luchan por su control.

La población de Nuevo Texas está compuesta principalmente por humanos, aunque también conviven robots y extraterrestres. La cultura del planeta refleja una clara influencia del Viejo Oeste estadounidense, enriquecida por la minería del kerium y la cría de "solacow", criaturas similares a ovejas.

A pesar de su corta duración, BraveStarr dejó una huella imborrable en la memoria de aquellos que la disfrutaron en su niñez. Revivir estas aventuras llenas de acción, valores y un toque de nostalgia es un viaje al pasado que sigue emocionando.

