¿Chaplin era fan de Cantinflas? El actor del cine mudo reconoció su admiración por el mexicano

Mario Moreno `Cantinflas´, sin duda será recordado por siempre como uno, si no es que el mejor, comediante de la historia en México, no obstante, no solo los mexicanos se rieron sus maravillosos actos, si no que entre sus fans, se encontrada nada más y nada menos uno de los humoristas más grandes de todo el mundo, Charles Chaplin.

Y es que las películas de Cantinflas no se quedaron solo en nuestro país, pues su trabajo logró traspasar fronteras y ser reconocido en diferentes países, así como múltiples personalidades, incluido el actor del cine mudo Chaplin.

Chaplin y Cantinflas, un par de próceres de la comedia

Cantinflas un ídolo del pueblo; su imagen ha quedado plasmada a lado de los grandes de la comedia y del humor; su genio seguirá recorriendo el mundo para ser en la pantalla lo que le gustó ser reír para llevar un poco de alegría; pero Mario Moreno Cantinflas trasciende en la magia de sus películas porque al dejarnos penetrar en su vida y en sus recuerdos nos permite explorar la grandeza de ese ser humano que hoy está más cerca de nosotros.

Por otro lado Charles Chaplin fue un actor del cine mudo adelantado a su tiempo ya que supo hace combinar duras críticas a la sociedad con el humor y carismas que representa en su personaje; así se convirtió en uno de los actores de comedia más grandes del cine antiguo.

Mientras que Chaplin ya era la gran figura por la que hoy se le reconoce, pues desde 1921 actuó en sus primeras películas, Cantinflas, comenzó a brillar hasta 1936 en la televisión de nuestro país y por esta razón, el actor del cine mudo, tenía todas las credenciales de hacer una critica sobre el mexicano, las cuales fueron totalmente positivas.

Chaplin quería grabar una película con Cantinflas

Fue el mismo Charles, quien insistió en contactar al actor mexicano, pues a su parecer, Cantinflas era el mejor comediante vivo de todo el mundo.

Ambos comediantes lograron tener diferentes contactos, sobre todo porque Chaplin quería crear una película donde los dos aparecieran, aunque por razones desconocidas, esta nunca se hizo realidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Desafortunadamente solo nos quedaremos con las ganas de ver a estos grandes humoristas de todos los tiempos, aunque por fortuna dejaron suficientes películas cada quien por su lado para poder admirarlos.